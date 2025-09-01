[서울데이터랩]폼 크로노스 파이코인 24시간 하락률 상위

방금 들어온 뉴스

정연호 기자
입력 2025-09-01 08:58
수정 2025-09-01 08:58
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 폼(FORM)은 24시간 동안 19.10% 하락하며 가장 큰 하락폭을 기록했다. 폼의 현재 가격은 4226원이며, 시가총액은 약 1조 6140억 원이다. 폼은 다양한 금융 서비스와 플랫폼에서 활용되는 디지털 자산으로, 최근의 가격 하락에도 불구하고 여전히 높은 거래량을 유지하고 있다.

크로노스(CRO)는 6.75% 하락하며 두 번째로 큰 하락폭을 보였다. 크로노스의 현재 가격은 409원이며, 시가총액은 약 13조 7649억 원에 달한다. 크로노스는 암호화폐 결제 및 거래소 플랫폼에서 중요한 역할을 하며, 특히 크립토닷컴의 네이티브 토큰으로 사용된다.

파이코인(PI)은 3.98% 떨어져 세 번째로 큰 하락률을 기록했다. 현재 파이코인의 가격은 510원이고, 시가총액은 4조 823억 원에 이른다. 파이코인은 스마트폰을 통해 채굴할 수 있는 암호화폐로, 사용자가 전력 소모 없이 채굴에 참여할 수 있다는 점에서 주목받고 있다.

콘플럭스(CFX)는 3.77% 하락하여 네 번째로 큰 하락률을 보였다. 콘플럭스의 가격은 267원으로, 시가총액은 약 1조 3716억 원이다. 콘플럭스는 중국의 공공 블록체인 프로젝트로, 스마트 계약과 디앱을 지원하며, 높은 확장성을 자랑한다.

피스 네트워크(PYTH)는 3.02% 하락하며 다섯 번째로 큰 하락폭을 기록했다. 피스 네트워크의 현재 가격은 257원이며, 시가총액은 약 1조 4823억 원이다. 피스 네트워크는 데이터 피드를 제공하는 블록체인 네트워크로, 다양한 금융 애플리케이션에서 데이터를 신뢰성 있게 제공하는 것을 목표로 한다.



한편, 펜들은 2.42% 하락했다. OKX 토큰은 1.90% 하락을 기록하며 비교적 안정적인 가격대를 유지했다. 이더리움네임서비스는 1.29% 하락했고, 테조스는 1.08% 하락했다. 이러한 하락세는 전체적으로 시장의 약세를 반영하는 것으로 해석된다. 같은 시각, 버추얼 프로토콜은 0.85% 하락을 보였다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
