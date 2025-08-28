[서울데이터랩]모포 에어로드롬 파이낸스 아비트럼 하락세 지속

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]모포 에어로드롬 파이낸스 아비트럼 하락세 지속

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-28 08:44
수정 2025-08-28 08:44
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 24시간 동안 가장 큰 하락률을 기록한 종목은 모포(MORPHO)로, 8.69%의 하락세를 보이며 현재 3015원에 거래되고 있다. 모포는 9980억 204만 원의 시가총액을 기록하며 시장에서의 입지를 유지하고 있다.

에어로드롬 파이낸스(AERO)는 6.16% 하락하여 1775원에 거래되고 있으며, 시가총액은 1조 5720억 원이다. 이 종목은 주로 금융 기술 플랫폼을 통해 다양한 디지털 자산 간의 교환을 지원하는 기능을 제공한다.

아비트럼(ARB)은 5.87%의 하락 폭을 기록하며 702원에 거래되고 있다. 아비트럼은 이더리움 네트워크의 확장성을 개선하는 솔루션을 제공하는 프로젝트로, 시가총액은 3조 7200억 원에 달한다.

에이브(AAVE)는 4.60% 하락하여 현재 44만 8262원이다. 에이브는 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼으로, 사용자들이 암호화폐를 대출하거나 예치할 수 있는 기능을 제공하며, 시가총액은 6조 8215억 원에 이른다.

스텔라루멘(XLM)은 4.47% 하락해 528원에 거래되고 있다. 스텔라루멘은 주로 해외 송금을 위한 블록체인 네트워크로 사용되며, 시가총액은 16조 5743억 원에 달한다.



한편, 모네로(XMR)는 4.34%의 하락률을 기록하며 37만 6670원에 거래되고 있다. 모네로는 프라이버시에 중점을 둔 암호화폐로, 시가총액은 6조 9483억 원이다. 같은 시각, 리도다오(LDO)는 3.96% 하락한 1752원에 거래 중이다. 리도다오는 이더리움 2.0 스테이킹 솔루션을 제공하는 플랫폼이다. 에테나(ENA)는 3.56% 떨어져 855원에 거래되고 있으며, 시가총액은 5조 6620억 원이다. 콘플럭스(CFX)는 3.26% 하락해 238원에 거래되고 있다. 콘플럭스는 블록체인 기술을 활용한 데이터 확장성을 제공하는 플랫폼이다. 펏지 펭귄(PENGU)은 3.14% 하락하여 42원에 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
