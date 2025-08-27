너랑봄, 영화 진로·주제 탐구활동 보고서 공모전 개최

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

청소년에게 영화 관람과 연계한 진로 특강을 지원하는 ‘극장 너랑봄’이 영화 진로·주제 탐구활동 보고서 ‘너랑봄 플러스’ 공모전을 개최한다고 밝혔다.영화진흥위원회의 주관으로 (사)한국영상미디어교육협회(미디액트)가 유치원 및 초중고교, 청소년 단체를 대상으로 진행하는 극장 너랑봄은 지난해 1,011건의 특강을 통해 전국 약 9만 명의 청소년과 함께했다.해당 프로그램은 단순히 영화를 감상하는 것에 그치지 않고, 영화 관련 전문가 및 영화 속 직업군을 초청해 특강을 진행하여 청소년이 자발적으로 진로를 탐색할 수 있게 지원한다.아울러 학교에서 진로 탐구활동 및 자유학기제, 전환기 프로그램, 창의적 체험활동으로 진행할 수 있도록 영화 관람 연계 진로, 주제 탐구활동 보고서인 ‘너랑봄 플러스’를 제공한다. PDF와 한글 두 가지 버전의 양식을 마련하고, 교사 활용 가이드를 제공하여 교육 현장에서의 활용도를 높였다.한편, 공모전은 해당 프로그램에 참여한 전국 초중고교 및 단체를 대상으로 12월 12일까지 접수한다. 영화 관람 및 특강 참여, 사전 활동지 작성, 사후 보고서 작성은 필수 요건이며, 1개 학교당 최대 5편의 보고서를 제출할 수 있다.심사로 우수 학교 및 교사, 학생을 선정하여 ▲영화진흥위원장상 ▲영화탐구활동 우수상 ▲영화탐구활동 장려상을 시상하고, 상패와 상장, 상품권 등을 부상으로 증정할 예정이다. 또한, 본심 심사를 받는 30명에게는 심사위원의 심사 코멘트와 피드백을 전달한다.‘너랑봄 플러스’ 공모전에 대한 자세한 내용은 극장 너랑봄 홈페이지에서 확인할 수 있다.한편, ‘선생님 공유 이벤트’도 진행한다. 교사가 본인이 활동하고 있는 교사 커뮤니티(카카오톡 단체방, 네이버 밴드, 카페 등)에 ‘너랑봄 플러스’를 소개하고 QR 참여 응모 설문을 제출하면 선착순 50명에게 선물(영화 관람권)을 증정하는 내용이다.