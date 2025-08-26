[서울데이터랩]방귀코인 커브 파이낸스 펜들 24시간 하락률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 방귀코인(FARTCOIN)의 24시간 하락률이 가장 높았다. 방귀코인은 18.89% 하락하며 현재 1067원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 1조 672억 원을 기록하고 있다. 방귀코인은 그 독특한 이름으로 화제를 모았지만, 최근 큰 하락세를 보이고 있어 투자자들의 주의가 요구된다.커브 파이낸스 토큰(CRV)도 16.18% 하락하며 1063원에 거래되고 있다. 커브 파이낸스는 주로 유동성 풀과 관련된 디파이 플랫폼으로, 최근 하락세가 이어지면서 시가총액은 약 1조 4658억 원에 머물고 있다. 투자자들은 커브 파이낸스의 유동성 공급 전략에 주목할 필요가 있다.펜들(PENDLE)은 14.73% 하락하여 현재 7097원에 거래 중이며, 시가총액은 1조 1921억 원으로 집계되었다. 펜들은 주로 옵션 시장과 관련된 디파이 플랫폼을 제공하고 있으며, 최근의 하락세는 투자자들에게 경각심을 불러일으키고 있다.리도다오(LDO)는 14.13% 하락하며 현재 1737원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 1조 5565억 원이다. 리도다오는 스테이킹 플랫폼으로, 특히 이더리움 2.0과 관련된 스테이킹 서비스를 제공하고 있다. 하락세에도 불구하고, 플랫폼의 기술적 발전에 관심을 가지는 투자자들이 여전히 존재한다.OKX 토큰(OKB)은 13.42% 하락하여 24만 74원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 5조 415억 원이다. OKX는 주로 거래소 토큰으로, 거래소의 성과와 밀접한 관련이 있다. 하락세에도 불구하고, 거래소의 성장 잠재력에 대해 긍정적인 시각을 가진 투자자들이 있다.한편, 펏지 펭귄(PENGU)은 12.83% 하락하며 41원에 거래되고 있다. 유니스왑(UNI)은 12.55% 하락하여 현재 1만 3360원에 거래 중이다. 같은 시각, 에스피엑스6900(SPX)은 12.34% 하락한 1623원에 거래되고 있다. 버추얼 프로토콜(VIRTUAL)은 12.29% 하락하여 1518원에 거래 중이며, 옵티미즘(OP)은 12.19% 하락하여 948원에 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자