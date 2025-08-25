[서울데이터랩]펌프 스카이 프로토콜 펏지 펭귄 24시간 하락률 상위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]펌프 스카이 프로토콜 펏지 펭귄 24시간 하락률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-25 08:53
수정 2025-08-25 08:53
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 펌프(PUMP)는 24시간 동안 6.10%의 하락률을 기록하며 가장 큰 하락폭을 보였다. 펌프는 현재 4.08원에 거래되고 있으며, 시가총액은 1조 4451억 원이다. 이 가상자산은 주로 디지털 결제 및 금융 서비스 솔루션을 제공하는 플랫폼에서 활용되고 있다.

스카이 프로토콜(SKY)도 5.94%의 하락률을 기록하며 두 번째로 큰 하락폭을 나타냈다. 현재 가격은 87원이며, 시가총액은 1조 8692억 원이다. 스카이 프로토콜은 탈중앙화된 데이터 전송 및 저장을 목표로 하는 플랫폼으로, 데이터 프라이버시와 보안을 강조하고 있다.

펏지 펭귄(PENGU)은 5.25% 하락하며 세 번째로 큰 하락을 보였다. 현재 가격은 47원이며, 시가총액은 2조 9703억 원이다. 펏지 펭귄은 주로 NFT(Non-Fungible Token)와 관련된 프로젝트로, 디지털 자산의 소유권 및 거래를 용이하게 하는 데 중점을 두고 있다.

에테나(ENA)는 5.13% 하락했으며, 현재 가격은 968원이다. 시가총액은 6조 4113억 원으로, 에테나는 스마트 계약 및 탈중앙화 애플리케이션 개발을 위한 플랫폼으로 활용되고 있다.

모포(MORPHO)는 4.73% 하락하며 상위 하락 종목에 포함되었다. 현재 가격은 3538원이며, 시가총액은 1조 1623억 원이다. 모포는 블록체인 기반의 금융 서비스 및 P2P(Peer-to-Peer) 거래를 지원하는 플랫폼으로 알려져 있다.



한편, OKX 토큰은 4.69% 하락하여 현재 27만 6008원에 거래되고 있으며, 리도다오(LDO)는 4.27% 하락하여 2015원에 거래되고 있다. 같은 시각 에스피엑스6900(SPX)은 4.13% 하락했고, 도그위프햇(WIF)은 3.97% 하락했다. 파일코인(FIL)도 3.75% 하락하여 현재 3357원에 거래 중이다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로