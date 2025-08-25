[서울데이터랩]펌프 스카이 프로토콜 펏지 펭귄 24시간 하락률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 펌프(PUMP)는 24시간 동안 6.10%의 하락률을 기록하며 가장 큰 하락폭을 보였다. 펌프는 현재 4.08원에 거래되고 있으며, 시가총액은 1조 4451억 원이다. 이 가상자산은 주로 디지털 결제 및 금융 서비스 솔루션을 제공하는 플랫폼에서 활용되고 있다.스카이 프로토콜(SKY)도 5.94%의 하락률을 기록하며 두 번째로 큰 하락폭을 나타냈다. 현재 가격은 87원이며, 시가총액은 1조 8692억 원이다. 스카이 프로토콜은 탈중앙화된 데이터 전송 및 저장을 목표로 하는 플랫폼으로, 데이터 프라이버시와 보안을 강조하고 있다.펏지 펭귄(PENGU)은 5.25% 하락하며 세 번째로 큰 하락을 보였다. 현재 가격은 47원이며, 시가총액은 2조 9703억 원이다. 펏지 펭귄은 주로 NFT(Non-Fungible Token)와 관련된 프로젝트로, 디지털 자산의 소유권 및 거래를 용이하게 하는 데 중점을 두고 있다.에테나(ENA)는 5.13% 하락했으며, 현재 가격은 968원이다. 시가총액은 6조 4113억 원으로, 에테나는 스마트 계약 및 탈중앙화 애플리케이션 개발을 위한 플랫폼으로 활용되고 있다.모포(MORPHO)는 4.73% 하락하며 상위 하락 종목에 포함되었다. 현재 가격은 3538원이며, 시가총액은 1조 1623억 원이다. 모포는 블록체인 기반의 금융 서비스 및 P2P(Peer-to-Peer) 거래를 지원하는 플랫폼으로 알려져 있다.한편, OKX 토큰은 4.69% 하락하여 현재 27만 6008원에 거래되고 있으며, 리도다오(LDO)는 4.27% 하락하여 2015원에 거래되고 있다. 같은 시각 에스피엑스6900(SPX)은 4.13% 하락했고, 도그위프햇(WIF)은 3.97% 하락했다. 파일코인(FIL)도 3.75% 하락하여 현재 3357원에 거래 중이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]