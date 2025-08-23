美 금리인하 ‘신호탄’ 쐈다…파월 의장 깜짝 발언에 증시 ‘질주’

이미지 확대 미 연방준비제도이사회(연준) 제롬 파월 의장. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미 연방준비제도이사회(연준) 제롬 파월 의장. 로이터 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미 연방준비제도이사회(연준) 제롬 파월 의장이 22일(현지시간) 경제 상황 변화를 이유로 조만간 금리 인하가 필요할 수 있다고 시사했다. 노동시장 냉각을 비롯해 트럼프 행정부의 관세 정책으로 인한 경제적 위험 요소들이 통화정책 조정의 근거로 제시됐다.파월 의장은 이날 오전 미국 서부 와이오밍주 잭슨홀에서 열린 캔자스시티 연방준비은행 경제 정상회의에서 “현재 정책이 제한적인 영역에 있고, 기본 전망과 위험 균형이 변화하고 있어 정책 기조를 조정해야 할 수도 있다”고 밝혔다.파월 의장의 발언은 연방공개시장위원회(FOMC) 내 비둘기파(통화 완화 선호) 입장을 반영한 것으로 해석된다.이는 9월로 예정된 연준의 다음 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 인하할 가능성이 높다는 신호로 받아들여지고 있다.파월 의장의 연설 직후 금융시장은 즉각 반응했다.미국 국채 가격이 급등하면서 통화정책 전망에 민감한 2년 만기 국채 수익률은 0.07%포인트 하락한 3.72%를 기록했다. 월가의 대표 지수인 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 1.29% 상승했다. 나스닥 종합지수와 다우존스30산업평균지수도 각각 1.53%, 1.46% 뛰었다.이번 발언은 매우 민감한 시점에 나왔다. 도널드 트럼프 대통령과 측근들은 파월 의장을 비롯한 연준 고위 관계자들을 향해 대폭적인 금리 인하를 요구하며 맹렬한 공세를 펼쳐왔다.연준은 지난해 기준금리를 1%포인트 인하했으나 올해 들어선 트럼프 행정부의 관세 정책에 따른 인플레이션 영향을 우려해 금리를 4.25~4.50%에서 유지해왔다.이번 연설에서 파월 의장은 트럼프 행정부의 관세가 소비자 물가에 미치는 영향에 대해 “명백히 드러났다”고 인정했다. 그러면서도 그 영향이 지속되기보다는 일회성 충격으로 끝날 가능성이 높다고 선을 그었다.그는 “노동시장이 특별히 긴축되지 않았고 하방 위험이 증가하고 있다는 점을 감안할 때 그러한 결과(인플레이션 지속)가 일어날 가능성은 낮아 보인다”고 덧붙였다.또한 파월 의장은 “인플레이션 위험은 상방으로 기울어져 있고, 고용 위험은 하방으로 기울어져 있어 어려운 상황”이라고 경제 상황을 진단했다.고용 증가율이 급격히 둔화된 것으로 나타난 7월 고용보고서는 금리 인하 필요성을 뒷받침하고 있다. 이 때문에 지난달 고용보고서 발표 이후 월가에서는 이르면 9월 금리가 인하될 거란 전망이 확산됐다.다만 일부 연준 고위 관계자들은 물가가 현재까지는 관세 영향을 크게 받지 않았지만 향후 몇 달 동안 상승할 가능성이 있다는 우려를 여전히 제기하고 있어 주목된다.연준의 다음 정기 회의는 9월 17~18일로, 파월 의장이 이번에 시사한 기준금리 인하가 실제로 단행될지 여부가 최종 결정된다.