인뱅 3사, 2분기 중·저신용자 대출비중 40% 안팎… 규제 목표 ‘나란히 달성’

방금 들어온 뉴스

인뱅 3사, 2분기 중·저신용자 대출비중 40% 안팎… 규제 목표 '나란히 달성'

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2025-08-22 16:45
수정 2025-08-22 16:45
인터넷전문은행 3사 CI. 각 사 제공
인터넷전문은행 3사 CI. 각 사 제공


인터넷전문은행 3사(카카오뱅크·토스뱅크·케이뱅크)가 올해 2분기 신규 신용대출에서 중·저신용자 비중을 38~50%까지 끌어올렸다. 금융당국이 설정한 30% 규제 목표치를 크게 웃도는 수준이다.

22일 은행연합회 공시에 따르면 카카오뱅크의 2분기 신규 신용대출 중 중·저신용자 대상 비중은 49.4%로 집계됐다. 이는 1분기 33.7%에서 15.7% 포인트 상승한 것이다. 토스뱅크는 2분기 50.2%로 과반을 넘기며 3사 중 가장 높은 수치를 기록했다. 1분기(30.4%) 대비 19.8% 포인트 늘었다.

1분기 규제 기준 미달이었던 케이뱅크도 2분기에는 38.2%를 기록하며 회복세를 보였다. 1분기(26.3%)와 비교하면 11.9% 포인트 늘어난 수치다.

평균잔액 기준으로도 3사 모두 규제치를 상회했다. 올 2분기 은행별 중·저신용자 신용대출 평잔 비중은 카카오뱅크 33.1%, 토스뱅크 35.0%, 케이뱅크 34.4%인 것으로 나타났다. 1분기에는 각각 32.8%, 34.3%, 35.0%였다.

금융당국은 인터넷은행에 ‘중·저신용자 의무비율’을 적용해 신용대출 평균잔액의 30% 이상을 중·저신용자에게 공급하도록 하고 있다. 여기에 지난 2월부터는 ‘신규 취급액 30% 이상’ 요건이 추가돼, 각 인터넷은행은 신규 대출에서도 중·저신용자 비중을 확대해야 한다.



당국은 각 사의 이행 상황을 지속적으로 점검해 향후 신사업 인·허가 심사에 반영하겠다는 입장이다. 이에 따라 업계에서는 긴장감이 여전하다. 목표치를 지키지 못하면 신용카드업 등 새로운 라이선스 취득 과정에 제동이 걸릴 수 있다.
김예슬 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
