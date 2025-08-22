[서울데이터랩]OKX 토큰 게이트 토큰 넥소 1시간 상승률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 22일 1시 기준, 시가총액 300위권 내에서 최근 1시간 동안 가장 높은 상승률을 기록한 종목은 OKX 토큰입니다. 현재가는 30만 163원으로, 1시간 동안 6.53% 상승했습니다. 24시간 등락률은 52.89%로 매우 큰 변동성을 보이고 있습니다. 24시간 거래량은 2조 8324억원으로, 시가총액은 6조 3034억원에 이르며, 이는 시가총액 순위 30위에 해당합니다. OKX 토큰의 최근 강세는 거래량의 큰 증가와 함께 주목받고 있습니다.다음으로 상승률이 높은 종목은 게이트 토큰입니다. 현재가는 2만 5271원이며, 1시간 동안 0.91% 상승했습니다. 24시간 등락률은 4.93%로, 비교적 안정적인 상승세를 유지하고 있습니다. 24시간 거래량은 370억 7808만원이며, 시가총액은 3조 1060억원으로 시가총액 순위 45위에 속합니다. 게이트 토큰은 최근 거래량이 증가하면서 점진적인 상승세를 보이고 있습니다.한편, 넥소는 1시간 동안 0.18% 상승하여 현재가 1783원을 기록했습니다. 그러나 24시간 등락률은 -1.45%로 소폭 하락세를 보이고 있습니다. 24시간 거래량은 171억 403만원이며, 시가총액은 1조 1523억원으로 시가총액 순위 91위에 위치합니다. 넥소는 최근 변동성 있는 움직임을 보여주고 있어 투자자들의 주의가 필요합니다.같은 시각 페치는 0.07% 상승하여 현재가 933원을 기록했고, 24시간 등락률은 -1.12%로 하락세를 보였습니다. 페이팔 USD는 1시간 동안 0.05% 상승하며 1401원에 거래되고 있습니다.이와 더불어, 톤코인은 4619원의 가격에 0.03% 상승했습니다. 테더 골드와 팍스 골드는 각각 현재가 469만 1958원과 467만 7071원으로 0.03% 상승했습니다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]