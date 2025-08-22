‘잭슨홀 미팅’ 앞둔 원달러 환율, 3주 만에 주간 장중 1400원 넘어

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘잭슨홀 미팅’ 앞둔 원달러 환율, 3주 만에 주간 장중 1400원 넘어

최재성 기자
최재성 기자
입력 2025-08-22 09:34
수정 2025-08-22 09:34
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
22일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전장보다 23.67포인트(0.75%) 오른 3165.41로, 원/달러 환율은 1.6원 오른 1400.0원으로 시작했다. 연합뉴스
22일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전장보다 23.67포인트(0.75%) 오른 3165.41로, 원/달러 환율은 1.6원 오른 1400.0원으로 시작했다. 연합뉴스


원달러 환율이 3주 만에 정규장에서 1400원을 돌파했다.

22일 원달러 환율은 전 거래일 대비 1.6원 오른 1400원에 거래를 시작해 1400.5원까지 올랐다. 전날 야간거래 중 1403.6원까지 올랐는데 주간거래 중 1400원대를 넘어선 것은 지난 1일(1401.7원) 이후 3주 만이다.

미국 연방준비제도이사회(연준)의 잭슨홀 미팅을 앞두고 달러 강세가 두드러졌는데, 21일(현지시간) 발표된 미국의 제조업 구매관리자지수(PMI)가 예상보다 높은 수준으로 나타나면서 이 같은 추세가 더 강해졌다.

KB국민은행 이민혁 연구원은 “1400원 부담이 있지만, 달러화 지수 상승과 나스닥 지수의 조정, 투자자의 위험회피심리 등이 원화에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상된다”며 “시장은 여전히 미국 물가 상승 경계와 연준 금리인하에 대한 확신이 부족한 것 같다”고 분석했다.

최재성 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로