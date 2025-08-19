[서울데이터랩]아센디오 29.85% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

19일 오후 15시 35분 아센디오(012170)(012345)가 등락률 +29.85%로 상승률 1위로 마감했다. 아센디오는 장 중 2,730,497주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 915원 오른 3,980원에 마감했다.한편 아센디오의 PER은 -2.32로 현 상황에서 부정적인 평가를 받을 가능성이 있으며, ROE는 -32.60%로 수익성이 낮다는 평가를 받을 수 있다.이어 상승률 2위 웅진(016880)은 주가가 10.68% 급등하며 종가 4,560원에 상승 마감했다. 상승률 3위 TYM(002900)의 주가는 6,200원으로 9.73% 상승하며 강세를 보였다. 상승률 4위 티에이치엔(019180)은 8.62% 상승하며 3,780원에 마감했다. 상승률 5위 KISCO홀딩스(001940)는 7.05% 상승하며 종가 24,300원에 마감했다.6위 한온시스템(018880)은 종가 3,410원으로 5.41% 상승 마감했다. 7위 수산세보틱스(017550)는 종가 2,000원으로 5.21% 상승 마감했다. 8위 한국철강(104700)은 종가 9,310원으로 5.08% 상승 마감했다. 9위 화승인더(006060)는 종가 4,315원으로 4.86% 상승 마감했다. 10위 크래프톤(259960)은 종가 328,000원으로 4.79% 상승 마감했다.이밖에도 대창단조(015230) ▲4.75%, 금호건설(002990) ▲4.55%, 웅진씽크빅(095720) ▲4.20%, 콘텐트리중앙(036420) ▲4.00%, 플레이그램(009810) ▲3.97%, TBH글로벌(084870) ▲3.96%, 미스토홀딩스(081660) ▲3.89%, 에이프로젠(007460) ▲3.86%, 씨에스윈드(112610) ▲3.74%, 영화금속(012280) ▲3.70% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]