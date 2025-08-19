[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 아이비젼웍스 거래대금 292억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.19일 한국거래소에 따르면, 아이비젼웍스(469750)가 2천5백만주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 1,185원으로, 시가총액의 7.26%에 해당하는 거래대금 29,200백만원에 힘입어 22.54%의 폭등세를 보이고 있다. PER -8.78과 ROE -17.05로, 실적 대비 주가가 과대평가된 상태에서 투자자들의 주목을 받고 있다. 미투온(201490)은 6,230원으로 10.27% 상승하며, 거래량 21,833,290주를 기록하고 있으며, 거래대금은 135,475백만원으로 시가총액의 7.16%를 차지하고 있다. PER 346.11과 ROE 0.40으로, 높은 PER에도 불구하고 투자자들의 관심이 집중되고 있다.삼화네트웍스(046390)는 1,537원으로 24.96% 폭등하며 거래량 19,967,620주를 기록하고 있다. 현대ADM(187660)은 2,105원으로 14.71% 상승하였고, 거래량은 19,003,783주이다. 율호(072770)는 811원으로 1.12% 상승, 거래량 17,499,440주를 기록 중이다. TS트릴리온(317240)은 240원으로 1.23% 하락하며 거래량 15,277,503주를 보여주고 있다. 팬엔터테인먼트(068050)는 2,315원으로 9.20% 상승하며 거래량 13,841,004주이다. 일승(333430)은 5,700원으로 10.47% 상승, 거래량 13,783,775주이다. 하이드로리튬(101670)은 3,130원으로 10.60% 상승, 12,352,392주의 거래량을 보이고 있다. 썸에이지(208640)는 579원으로 5.85% 하락, 거래량 9,779,646주를 기록 중이다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 닷밀(464580) ▲13.87%, 미스터블루(207760) ▼0.33%, 에스엔시스(0008Z0) ▲76.33%, 삼양컴텍(484590) ▼3.55%, 손오공(066910) ▲8.75%, 블루엠텍(439580) ▲3.95%, 이스트아시아홀딩스(900110) ▲2.50%, 리튬포어스(073570) ▲5.90%, SG(255220) ▲2.69%, 더즌(462860) ▲6.25% 등의 성적을 기록했다.에스엔시스는 52,900원으로 76.33% 폭등하며 거래량 8,506,773주와 거래대금 462,644백만원을 기록, 시가총액 대비 거래대금 비율이 9.27%에 달하고 있다. 닷밀은 2,955원으로 13.87% 상승하며 거래량 8,978,015주와 거래대금 27,295백만원으로 시가총액 대비 거래대금 비율이 5.03%에 이르고 있다. 반면, 썸에이지는 하락세로 거래량이 많음에도 불구하고 5.85%의 하락률을 보이며 투자자들의 주목을 받고 있다. TS트릴리온 역시 하락세를 보이며 1.23% 하락하고 있다.전체적으로 코스닥 시장은 상승세를 보이며 거래량이 활발한 종목들이 다수 포진하고 있다. 특히, 아이비젼웍스와 삼화네트웍스의 급등세가 두드러지며 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 시장 내에서도 높은 등락률을 보이는 종목들이 다수 포진해 있어, 향후 추가적인 변동성에 대한 주의가 필요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]