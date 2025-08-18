‘별의 커비 두근두근☆크레인 피버 코리아’, 서울 용산 아이파크몰에서 개최한다

방금 들어온 뉴스

‘별의 커비 두근두근☆크레인 피버 코리아’, 서울 용산 아이파크몰에서 개최한다

입력 2025-08-18 12:54
수정 2025-08-18 12:54
(사진=반다이남코코리아 제공)
(사진=반다이남코코리아 제공)


반다이남코코리아가 인기 게임 시리즈 ‘별의 커비’를 테마로 한 체험형 팝업 이벤트 ‘별의 커비 두근두근☆크레인 피버 한국’을 오는 8월 26일부터 9월 17일까지 서울 용산 아이파크몰 리빙파크 3층 ‘도파민 스테이션’에서 개최한다고 밝혔다.

‘별의 커비 두근두근☆크레인 피버 한국’은 포토존, 굿즈 판매, 게임 시연, 체험 프로그램 등 커비의 매력을 다채롭게 담아낸 복합 문화 공간으로, 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 콘텐츠로 구성된다.

행사장에는 총 8종의 포토존이 마련되며, 약 80cm 크기의 대형 커비 인형과 함께 기념사진을 촬영할 수 있는 ‘커비 빅 사이즈 봉제인형 포토존’을 비롯해 크레인 게임기를 콘셉트로 제작된 포토존 등 다양한 촬영 공간이 함께 운영된다.

또한 이벤트 한정 일러스트를 활용한 오리지널 굿즈도 다수 판매되며, 커비 봉제인형, 클리어파일, 토트백, 캔배지, 아크릴 키홀더, 자석 등 다양한 상품이 라인업된다. 행사장 내에서 관련 상품을 일정 금액 이상 구매한 고객에게는 한정 디자인의 클리어카드를 선착순으로 증정하는 캠페인도 함께 진행된다.

이벤트 기간 중에는 수량 한정으로 나만의 커비 토트백을 만들 수 있는 ‘토트백 워크숍’도 개최된다. 커비와 와들디 일러스트, 그리고 한국 한정 일러스트를 활용해 자신만의 디자인을 완성할 수 있는 참여형 프로그램으로, 닌텐도 스위치 타이틀 ‘별의 커비 디스커버리’ 시연 공간도 운영될 예정이다.

아울러 행사 기간 중 주말에는 커비를 직접 만날 수 있는 ‘Meet&Greet(그리팅)’ 이벤트도 진행되며, 해당 프로그램은 선착순 운영으로 정원 마감 시 종료된다.

이번 이벤트는 사전 예약제로 운영되며 입장료는 무료다. 운영 시간은 매일 오전 10시 30분부터 오후 10시까지다.

이벤트 사전 예약은 네이버를 통해 진행 가능하다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
