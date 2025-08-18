‘업비트’ 운영 두나무, 국세청 추징금 226억 냈다

가상자산 거래소 운영사 두나무가 국세청으로부터 200억원대 추징금을 부과받은 사실이 뒤늦게 확인됐다. 추징금은 두나무의 올해 2분기 순이익(약 976억원)의 23%에 달하는 금액이다.
17일 두나무가 금융감독원에 제출한 반기보고서에 따르면 서울지방국세청은 지난 6월 30일 두나무에 226억 3500만원의 법인세 등 추징금을 부과했고, 두나무는 이를 납부했다. 서울지방국세청 국제거래조사국은 지난 2월 두나무에 대한 세무조사를 진행한 바 있다. 국제거래조사국은 외국계 기업이나 역외탈세 의심 기업을 상대로 세무조사를 진행하는 곳이다.
두나무 관계자는 이날 추징금 부과와 관련, “공시된 내용 외에는 확인해 드릴 수 없다”며 말을 아꼈다.
