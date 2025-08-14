동서발전, 세계 최초 ‘태양광 폐패널 활용 에코 유리온실’ 준공

방금 들어온 뉴스

동서발전, 세계 최초 ‘태양광 폐패널 활용 에코 유리온실’ 준공

이주원 기자
입력 2025-08-14 16:47
수정 2025-08-14 16:47
이미지 확대
울산 울주군 에코 유리온실 전경. 동서발전 제공
울산 울주군 에코 유리온실 전경. 동서발전 제공


한국동서발전은 울산 울주군에 세계 최초로 태양광 폐패널을 활용한 ‘에코 유리온실’을 준공했다고 14일 밝혔다.

동서발전은 지난 1월부터 에코 유리온실 연구와 개발사업을 지원하고 있다. 에코 유리온실 연구 및 기술개발은 에이치5를 주관으로 서울대학교 농업생명과학대학, 메인스트림즈, 울산 스마트팜, 한국품질재단이 참여했다. 동서발전이 보유한 폐패널의 강화유리를 에이치5가 광투과율을 증대해 개조하고 메인스트림즈가 시공했다. 울산스마트팜이 작물 재배와 운영을 맡았다.

에코 유리온실은 기존에 파쇄·분말화 후 재활용하거나 매립하던 폐패널 유리를 활용해 환경 부담을 줄였다. 동서발전은 기존 일반 유리온실에 비해 설치비를 40% 이상 절감하고 작물 생육이 10~15% 이상 향상될 것으로 기대한다. 국내 스마트팜 시설 온실의 99.5% 이상을 차지하는 비닐온실과 비교했을 때도 기후변화 대응력이 뛰어나다.

권명호 동서발전 사장은 “신재생에너지 확산 과정에서 발생하는 폐패널 문제에 선제적으로 대응하고 농업과 융합한 새로운 비즈니스 모델로 발전시킨 것이 이번 프로젝트의 핵심 성과”라며 “환경·사회·지배구조(ESG) 경영과 탄소중립 실현을 위한 혁신적인 사업모델 개발에 계속 투자할 계획”이라고 밝혔다.

세종 이주원 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로