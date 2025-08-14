브릿지코드, 국내 브랜드 글로벌 도약 견인…문엑스코리아 인수 자문 주관

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

브릿지코드, 국내 브랜드 글로벌 도약 견인…문엑스코리아 인수 자문 주관

입력 2025-08-14 13:35
수정 2025-08-14 13:35
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


브릿지코드 M&A센터가 글로벌 기업 문엑스(MOON-X)의 한국 시장 첫 인수합병(M&A) 거래를 성사시키며 크로스보더 M&A 전문성을 입증했다. 이번 거래를 통해 문엑스코리아는 트렁크코퍼레이션을 인수했다.

트렁크코퍼레이션은 대표 브랜드 ‘하이퍼(HyFer)’를 중심으로 치약, 구강세정제, 치실 등 다양한 덴탈케어 제품 라인업을 보유하고 있다. 프리미엄 제품군과 합리적인 가격대의 대중형 제품을 함께 운영하며, 올리브영 등 국내 주요 H&B 스토어를 비롯해 온라인 채널에서도 입지를 넓혀왔다. 특히 디자인과 성분 차별화를 내세운 ‘하이퍼’ 시리즈는 MZ세대를 중심으로 브랜드 충성도를 확보하며 매출 성장세를 이어가고 있다.

브릿지코드 M&A센터는 이번 거래에서 인수자문사로서 초기 투자 전략 수립부터 시장 조사, 인수 대상 발굴, 가치평가, 조건 협상, 계약 체결까지 전 과정을 주도했다. 특히 해외 전략투자자의 시각에서 국내 브랜드의 성장성과 리스크를 동시에 분석해, 인수 이후의 통합 전략(Post-Merger Integration)까지 고려한 구조를 설계했다. 이를 통해 거래 성사뿐 아니라 인수 기업의 장기적 성공 가능성을 높였다는 평가다.

김대업 브릿지코드 M&A센터 전무는 “문엑스코리아의 첫 한국 M&A를 성공적으로 수행해 의미가 크다”며 “이번 사례는 국내 기업이 해외 투자자와 만나 글로벌 시장으로 도약할 수 있다는 가능성을 보여줬다. 앞으로도 크로스보더 M&A를 통해 국내 기업 성장 경로를 넓히겠다”고 말했다.

문엑스는 이번 인수를 계기로 한국 시장 입지를 강화하고, 아시아 및 글로벌 시장 확장에 속도를 낼 계획이다. 이번 거래는 양측 모두에게 성장 기회를 제공하는 동시에, 국내 M&A 시장에서 해외 전략투자자와의 성공적 협력 모델을 제시했다는 점에서 의미가 크다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로