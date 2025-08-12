베베숲, ‘브랜드데이’ 첫 실시…가입자 대상 단독 혜택 제공

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

9년 연속 물티슈 국내 판매 1위 베베숲이 오는 8월 13일부터 17일까지 공식몰에서 첫 ‘베베숲 브랜드데이’를 진행한다고 밝혔다.이번 행사는 베베숲 패밀리 멤버십 회원 대상으로 혜택을 제공하며, 모든 고객이 믿고 쇼핑할 수 있는 ‘공식몰’에서 특별한 즐거움을 누릴 수 있도록 기획됐다. 비회원일 경우에는 간편 가입 후 혜택을 받을 수 있다. 베베숲 인기 제품이 최대 70% 할인가로 제공되며 쿠폰, 이벤트 등 패밀리 멤버십 고객이 누릴 수 있는 다양한 혜택이 준비되어 있다.특히 패밀리 멤버십 회원이라면 3종 쿠폰 혜택이 주어진다. 신규 패밀리의 경우 2,000원 웰컴 쿠폰을 받을 수 있으며, 8월 생일자도 2,000원 쿠폰이 지급된다. 또한 카카오톡 친구 추가 시 1,000원 할인 쿠폰이 증정된다. 물티슈부터 스킨케어, 세제 등 베베숲 전 제품군을 파격 할인가와 함께 쿠폰 혜택까지 만나볼 수 있어 기대를 모으고 있다.또한 베베숲 공식 인스타그램에서 ‘소문내기 이벤트’도 함께 진행된다. 베베숲 브랜드데이 소식을 게시물이나 스토리로 공유하면 추첨을 통해 10명에게 공식몰 마일리지 5,000원을 증정한다. 이벤트는 행사 기간 내 누구나 참여할 수 있으며, 당첨자는 8월 21일 베베숲 공식 인스타그램 스토리에서 발표된다.베베숲 관계자는 “이번 브랜드데이를 통해 고객이 합리적인 가격과 믿을 수 있는 품질을 경험하며 쇼핑의 즐거움을 만끽하길 바란다”며, “앞으로도 안전한 제품과 다양한 혜택을 함께 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.한편, 1995년부터 아기피부연구소를 통해 안전한 제품 연구 개발을 지속하고 있는 베베숲은 제품력과 안전성을 기반으로 2016~2024년 9년 연속 대한민국 판매 1위 물티슈로 공식 인증 받은 바 있다.