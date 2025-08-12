스테이블코인 제도권 앞두고… 카드업계 ‘CARD KRW’ 상표권 공동 출원

이미지 확대 여신금융협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 여신금융협회 제공

이재명 정부 출범 이후 원화 스테이블코인이 제도권 진입에 대한 논의가 본격화하는 가운데, 카드 업계가 금융권 최초로 공동 스테이블코인 상표권을 출원한다.12일 금융권에 따르면 여신금융협회와 신한·삼성·KB국민·현대·롯데·우리·하나·비씨·NH농협카드 등 9개 주요 카드사는 이번 주 중으로 공동 스테이블코인 상표권인 ‘CARD KRW’ 등을 출원할 예정이다. 지난달 30일 협회 주도로 스테이블코인 제도권화에 대비하기 위한 태스크포스(TF)를 출범한 지 2주 만으로, 금융권에서 스테이블코인 공동 상표권을 출원하는 것은 이번이 처음이다.이번 상표권 출원은 카드 업계 전체가 공동으로 원화 스테이블코인을 발행할 때를 대비한 협회 차원의 선제 대응이다. 스테이블코인이 제도권에 편입되면 지급결제 시장의 지각 변동이 이뤄질 것이라는 관측이 나오면서, 개별 카드사 차원에서 이미 원화 스테이블코인 관련 상표권 출원을 해둔 상태이기도 하다. 현재 TF에 참여한 9개 카드사 가운데 삼성카드와 농협카드를 제외한 7곳이 각각 상표권을 낸 상태다. 카드 업계 관계자는 “개별사들이 스테이블코인을 발행하면 이용자가 분산되기 때문에 발행 효과가 크지 않을 것이라는 의견도 있어 협회 차원에서 나선 것으로 보인다”고 설명했다.여신협회와 카드사들은 앞으로 우선 한 달 동안 매주 스테이블코인 TF를 운영하며 논의를 이어간다. TF는 크게 제도와 기술 분과로 나눠 운영 중이다. 제도 분과에서는 스테이블코인 법제화 및 디지털자산기본법 입법에 대비한 논의 등이 이뤄지고 있다. 현행 여신전문금융업법상 카드사는 법에 명시된 업무만 수행할 수 있기 때문에 ‘겸영업’ 또는 ‘부수업’ 항목에 스테이블코인 관련 업무를 추가해야 한다.기술 분과는 QR결제, 단말기 등에 관계없이 스테이블코인을 카드망에 연동하는 기술 구현 등에 초점을 맞춘다. 이번 공동 상표권 출원 관련 업무는 기술 분과가 맡는다.TF는 매주 1회 이상 실무자 회의를 열고, 외부 전문가 초청을 통한 스터디도 병행하고 있다. 지난달 30일 임원급이 참석한 킥오프 회의에서는 삼정KPMG 등 법무법인의 자문을 바탕으로 구체적인 비즈니스 모델 설계와 실험에 나서는 방안을 검토한 것으로 알려졌다.