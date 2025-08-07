[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-07 09:19
수정 2025-08-07 09:19
오늘(8월 7일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 15.35%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 70,500원으로 전 거래일 대비 2.47% 상승하고 있다. 거래량은 1,958,587주를 기록했으며, 시가는 70,800원이다.

이어 네이처셀(007390)이 검색비율 2위를 기록하며 13.74%의 하락세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 카카오(035720)는 5.28% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 SK하이닉스(000660)는 개장 초반부터 1.93%의 하락률을 보이고 있다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 0.15% 하락하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.

6위 한화오션(042660)은 등락률 1.84%로 상승세를 보이고 있다. 7위 삼성SDI(006400)는 0.69%의 등락률로 주가가 소폭 상승 중이다. 8위 두산테스나(131970)는 11.43%의 급등세를 보이고 있다. 9위 대한조선(439260)은 1.11% 하락하며 다소 주춤하는 모습이다. 10위 NAVER(035420)는 상승률 1.09%로 주가가 상승 중이다.



이 밖에도 에이피알(278470) ▲4.56%, 현대차(005380) ▲1.43%, 한국전력(015760) ▼0.85%, 에코프로비엠(247540) ▲0.56%, LG씨엔에스(064400) ▲1.78%, 삼성전기(009150) ▲3.47%, 현대로템(064350) ▼0.25%, 삼성중공업(010140) ▲0.20%, 아이티켐(309710) ▲133.23%, 에코프로(086520) ▲0.39% 등이 많이 검색되고 있다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
