HDC랩스, 조경 사업 매각 및 IT 사업 집중…미래 성장 비전 제시

HDC랩스(대표 김성은, 039570)는 이사회에서 조경 사업을 매각하고 IT 사업에 집중하기로 하는 전략적 결정을 내렸다고 6일 밝혔다. 이번 결정은 급변하는 AI 기반 IT 시장 환경 속에서 지속 가능한 성장을 이루기 위한 중요한 조치로 평가된다.HDC그룹의 HDC랩스는, 건물 관리·스마트홈 전문 기업으로, 탄탄한 기술력과 빅데이터를 활용한 공간 AIoT(인공지능융합기술) 플랫폼 기업으로 자리매김하고 있으며 HDC리조트는 2019년 오크밸리 리조트 인수 이후 성문안 CC와 월송리 CC를 개발하여 총 90홀을 갖춘 국내 최대 규모의 골프장 사업을 운영하고 있다.HDC랩스는 2021년 12월 합병 이후 주력 사업인 IT 기술 분야에 대한 집중적 개편 의지를 확립해 왔다. 이번 매각 결정은 조경 사업을 HDC리조트의 레저 사업과 융합하여 시너지를 창출하기 위한 목적으로, 양사 간 신중히 논의 및 검토해 온 결과라고 전했다. 자원 배분의 비효율성을 해소하고 향후 성장을 도모하기 위해 이러한 결정을 내렸다고 밝혔다.또한 이사회 결의안 시행 이후 새로운 기술 개발과 사업 모델 혁신을 이루겠다는 비전을 제시했다. IT 사업에 대한 투자를 강화하고 핵심 역량을 집중하여 시장 경쟁력을 높여 더욱 성장할 기반을 갖추겠다는 입장이다. 이에 사업별 선택과 집중을 통해 사업 영역을 더욱 확고히 하고 재무 구조 또한 개선할 계획이라고 밝혔다.이는 IT 사업 중심 기업으로 전환하는 계기가 되어 주주 가치를 극대화하고 지속 성장을 위한 토대를 마련하는데 기여할 것으로 전망된다.HDC랩스의 김성은 대표는 “이번 전략적 결정을 통해 IT 분야에서 한 단계 도약하고, 고객에게 더 큰 가치를 제공할 수 있다고 확신한다”라며, “회사는 이사회의 이번 결정에 대한 깊은 이해와 지지를 당부하며, 지속 가능한 성장을 위한 비전을 실현해 나갈 것”이라고 의지를 밝혔다.HDC랩스의 자세한 계획과 향후 비전에 대한 더 많은 정보는 회사 공식 웹사이트 및 투자자 자료에서 확인할 수 있다.