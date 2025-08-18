펑펑펑, LG 홈런쇼…단독 1위 ‘쾌속질주’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

펑펑펑, LG 홈런쇼…단독 1위 ‘쾌속질주’

박성국 기자
박성국 기자
입력 2025-08-17 23:44
수정 2025-08-17 23:44
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

SSG에 6-1 승… 임찬규 10승 달성

프로야구 KBO리그 단독 1위 LG 트윈스가 화끈한 홈런포 3방을 앞세워 선두 질주를 이어 갔다.

LG는 17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2025 KBO리그 SSG 랜더스와의 방문경기에서 김현수(시즌 10호), 문보경·오스틴 딘(이상 시즌 22호)의 홈런에 힘입어 6-1로 이겼다. LG 선발 임찬규는 요니 치리노스(10승4패)에 이어 팀 내 두 번째로 시즌 10승(3패)을 따냈다.

LG는 2회 문보경의 안타에 이어 김현수가 우측 담장을 넘기는 아치를 그리며 2-0으로 앞서갔다. 문보경은 4-0으로 앞선 6회 1점 홈런으로 달아나는 타점을 추가했고, 8회 오스틴이 좌중간 담장을 넘기는 1점 홈런으로 이날 승부에 쐐기를 박았다. 임찬규는 3시즌 연속 두 자릿수 승수를 올리며 LG의 토종 에이스임을 확인했다.

반면 전날까지 LG에 1경기 차이로 다가섰던 한화는 NC 다이노스와의 창원 방문 경기에 선발 투수 황준서가 5피안타 7실점(5자책)을 기록, 2회 강판당하며 경기 초반 무너졌다. 1회부터 연이어 터진 수비 실책이 황준서를 더 흔들었다.

한화로 이적 후 이번 3연전에서 처음 NC를 상대한 손아섭은 7회 추격의 1점 홈런을 때려냈으나, 초반 대량 실점을 극복하지 못하고 한화가 4-9로 졌다. LG와의 경기 차이는 2경기로 벌어졌다.

잠실에서는 7회까지 KIA 타이거즈에 0-1로 끌려갔던 두산 베어스가 8회 4득점하며 승부를 뒤집었고, 4-2로 이겼다.
박성국 기자
2025-08-18 26면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로