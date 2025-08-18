펑펑펑, LG 홈런쇼…단독 1위 ‘쾌속질주’

SSG에 6-1 승… 임찬규 10승 달성

프로야구 KBO리그 단독 1위 LG 트윈스가 화끈한 홈런포 3방을 앞세워 선두 질주를 이어 갔다.LG는 17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2025 KBO리그 SSG 랜더스와의 방문경기에서 김현수(시즌 10호), 문보경·오스틴 딘(이상 시즌 22호)의 홈런에 힘입어 6-1로 이겼다. LG 선발 임찬규는 요니 치리노스(10승4패)에 이어 팀 내 두 번째로 시즌 10승(3패)을 따냈다.LG는 2회 문보경의 안타에 이어 김현수가 우측 담장을 넘기는 아치를 그리며 2-0으로 앞서갔다. 문보경은 4-0으로 앞선 6회 1점 홈런으로 달아나는 타점을 추가했고, 8회 오스틴이 좌중간 담장을 넘기는 1점 홈런으로 이날 승부에 쐐기를 박았다. 임찬규는 3시즌 연속 두 자릿수 승수를 올리며 LG의 토종 에이스임을 확인했다.반면 전날까지 LG에 1경기 차이로 다가섰던 한화는 NC 다이노스와의 창원 방문 경기에 선발 투수 황준서가 5피안타 7실점(5자책)을 기록, 2회 강판당하며 경기 초반 무너졌다. 1회부터 연이어 터진 수비 실책이 황준서를 더 흔들었다.한화로 이적 후 이번 3연전에서 처음 NC를 상대한 손아섭은 7회 추격의 1점 홈런을 때려냈으나, 초반 대량 실점을 극복하지 못하고 한화가 4-9로 졌다. LG와의 경기 차이는 2경기로 벌어졌다.잠실에서는 7회까지 KIA 타이거즈에 0-1로 끌려갔던 두산 베어스가 8회 4득점하며 승부를 뒤집었고, 4-2로 이겼다.