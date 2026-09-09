“전국 6개 스키장 무제한”…통합 시즌권 출시

세줄 요약 2026~2027 겨울 시즌 국내 6개 스키장을 무제한 이용하는 통합 시즌권 X6+ 시즌패스가 9일 출시됐다. 하이원, 용평, 알펜시아, 엘리시안 강촌, 웰리힐리, 지산에서 이용 가능하다. 해외 3곳 슬로프도 무료다. 국내 6개 스키장 무제한 이용권 출시

알펜시아 추가로 지난해보다 1곳 확대

해외 3개 리조트 슬로프 무료 제공

이미지 확대 강원 정선 하이원리조트 스키장. 하이원리조트 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 정선 하이원리조트 스키장. 하이원리조트 제공

이미지 확대 강원 춘천 엘리시안 강촌 스키장. 엘리시안 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 춘천 엘리시안 강촌 스키장. 엘리시안 제공

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2026~2027 겨울 스키 시즌 국내 6개 스키장을 무제한으로 이용할 수 있는 통합 시즌권인 ‘X6+ 시즌패스’가 9일 출시됐다.시즌패스로 이용 가능한 스키장은 하이원리조트, 모나용평리조트, 알펜시아, 엘리시안 강촌, 웰리힐리파크, 지산리조트다. 지난해 5곳에서 알펜시아가 추가됐다.일본 호시노 리조트 토마무 스키장, 중국 완룽리조트, 몽골 스카이리조트에서 슬로프를 무료로 이용할 수도 있다.시즌패스는 다음 달 7일까지 NOL에서 판매되고, 가격은 성인권 59만9000원·소인권 39만9000원이다. 성인권 구매자에게는 19세 이하 자녀 시즌패스 1매를 제공한다.