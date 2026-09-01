고교야구 ABS 정밀성 다시 한 번 검증...시즌 마지막 대회 봉황대기에서는 오류율 0.0083%

세줄 요약 올해 고교야구 주요 전국대회에 적용된 ABS가 봉황대기에서 약 2만4000개 투구 중 추적 실패 2개만 기록하며 오류율 0.0083%를 보였다. 폭염과 연전 속에서도 안정성을 유지했고, 공정한 판정 인프라로 자리잡았다. 봉황대기서 ABS 오류율 0.0083% 기록

약 2만4000개 투구 중 실패 2개뿐

주요 전국대회 공정성·정밀성 입증

이미지 확대 제54회 봉황대기 결승전 장면 스포츠투아이 제공 닫기 이미지 확대 보기 제54회 봉황대기 결승전 장면 스포츠투아이 제공

이미지 확대 제54회 봉황대기 결승전이 진행되고 있는 가운데 스포츠투아이 직원이 ABS를 운용하고 있다. 스포츠투아이 제공 닫기 이미지 확대 보기 제54회 봉황대기 결승전이 진행되고 있는 가운데 스포츠투아이 직원이 ABS를 운용하고 있다. 스포츠투아이 제공

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올시즌 고교야구가 제54회 봉황대기를 마지막으로 사실상 막을 내렸다. 전국체육대회가 남아있기는 하지만 자동투구판정시스템(ABS)가 적용되는 주요 전국대회 일정은 끝났다.올해 도입 4년째를 맞은 고교야구 ABS는 한층 진화돼 최고의 정밀도를 보여줬다. 마지막 대회였던 봉황대기에서는 약 2만4000개의 투구가 ABS를 통해 판정됐는데 그 중 투구 궤적을 정상적으로 포착하지 못한 추적 실패는 단 2개에 불과했다. 오류율 0.0083%의 경이적인 수치다. 지역예선을 거치지 않아 유독 많은 경기가 연이어 열렸고 살인적인 폭염이 기승을 부리는 가운데서도 안정적인 투구 추적 성능을 유지했다는 얘기다.올시즌 신세계 이마트배를 시작으로 황금사자기, 청룡기, 대통령배, 봉황대기까지 주요 5개 전국 고교대회에는 스포츠투아이의 투구추적 시스템인 ‘비즈원(VIS-ONE)’이 적용됐다. 대회마다 일정과 구장 환경이 달랐지만 현장 점검과 시스템 운영을 이어가며 안정적인 판정 환경을 구축해 판정의 공정성을 높였다. 지난 3년 동안 축적한 데이터와 현장 경험을 통해 시스템의 성능을 업그레이드하고 운영 체계도 보완했다.고교야구 ABS는 지난 2023년 도입됐다. 프로야구보다 1년 먼저다. 심판의 주관적인 판단에 따른 편차를 줄이고 선수와 지도자가 같은 기준 아래 경기를 치를 수 있도록 도왔다. 이제는 운영 경험도 쌓여 주요 대회의 공정성과 신뢰도를 뒷받침하는 인프라로 자리잡았다.김봉준 스포츠투아이 대표이사는 “올해 주요 고교야구 대회를 운영하며 다양한 현장 경험과 데이터를 축적할 수 있었다. 이런 경험을 바탕으로 시스템의 정확성과 현장 활용도를 높이기 위한 기술 검증과 연구개발에 힘을 쏟겠다”고 말했다. 프로와 아마추어 야구 현장에서 확인한 다양한 사례를 기술 개선에 반영해 시스템의 완성도를 높인다는 구상이다. 또한 주요 대학을 포함한 교육·연구기관 등과의 협력을 통해 시스템 검증과 공동 연구도 추진할 계획이다.