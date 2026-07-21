이틀 연속 등판한 고우석, 1이닝 3실점으로 고개 떨궈

세줄 요약 미네소타 고우석이 클리블랜드전에서 7회말 등판해 1이닝 동안 3실점했다. 선두타자에게 솔로 홈런을 맞은 뒤 2루타 3개를 더 허용했고, 삼진 2개를 잡았지만 실점을 막지 못했다. 전날에 이어 이틀 연속 마운드에 올랐다. 이틀 연속 등판, 1이닝 3실점

홈런 1개와 2루타 3개 허용

평균자책점 9.00으로 상승

이미지 확대 미네소타 트윈스의 고우석이 19일(현지 시간) 미 일리노이주 시카고의 리글리 필드에서 열린 2026 메이저리그 시카고 컵스와의 경기 8회 말 투구하고 있다. 시카고 AP뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 미네소타 트윈스의 고우석이 19일(현지 시간) 미 일리노이주 시카고의 리글리 필드에서 열린 2026 메이저리그 시카고 컵스와의 경기 8회 말 투구하고 있다. 시카고 AP뉴시스

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미네소타 트윈스의 고우석이 홈런 포함 4안타를 두들겨 맞으며 3실점으로 고개를 떨궜다.고우석은 21일(한국시간) 미국 오하이오주 클리블랜드의 프로그레시브필드에서 열린 미국프로야구 메이저리그(MLB) 클리블랜드 가디언스와의 원정경기에서 3-10으로 뒤지던 7회말 마운드를 넘겨받았다. 고우석은 전날 시카고 컵스전에서도 1이닝을 던졌는데 MLB 승격 이후 이틀 연속 등판은 처음이다.1이닝 동안 모두 24개의 공을 던졌고 최고 구속은 153km였다. 삼진도 2개를 잡았지만 홈런 1개와 2루타 3개 등 장타를 허용하며 3점을 내줘 평균자책점은 9.00으로 치솟았다.출발부터 불안했다. 선두 타자 패트릭 베일리에게 던진 2구째 직구가 가운데로 쏠렸고 베일리가 이를 놓치지 않았다. 가운데 담장을 넘어가는 솔로 홈런. 고우석은 빅리그에서 2개의 홈런을 허용했는데 그 2개를 모두 베일리에게 맞았다. 피티 핼핀과 카일 만자도에게 연속 2루타를 두들겨 맞아 무사 2, 3루의 위기로 내몰렸다. 트래비스 바자나를 헛스윙 삼진으로 돌려세우며 한숨 돌리는가 싶었는데 후속 타자 체이스 델로터에게 또다시 2타점 2루타를 내줬다. 고우석은 후속타자들을 삼진과 중견수 플라이로 돌려세우며 더이상의 실점 없이 이닝을 마쳤다.미네소타는 4-13으로 패했다.