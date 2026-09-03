[서울데이터랩] 미국 증시, 기술주 강세 속 일제히 상승 마감

세줄 요약
- 기술주·반도체 강세로 뉴욕증시 주요 지수 상승 마감
- 엔비디아·메타 상승, VIX 하락으로 불안 심리 완화
- 애플·마이크로소프트 약세, 종목별 차별화 장세
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2일(현지 시간) 미국 뉴욕 증시는 주요 지수가 대체로 상승하며 거래를 마쳤다. 다우존스 지수는 전장보다 295.07포인트(0.56%) 오른 53,061.95에 마감했고, S＆P 500 지수는 35.13포인트(0.46%) 상승한 7,666.60을 기록했다. 나스닥 종합 지수도 118.05포인트(0.45%) 오른 26,217.83에 장을 마감했으며, 나스닥 100 지수는 66.11포인트(0.23%) 상승한 29,143.33으로 집계됐다.
이날 장에서는 기술주와 반도체 관련 종목이 지수 상승을 이끌었다. 필라델피아 반도체 지수는 50.64포인트(0.45%) 오른 11,339.25를 기록했다. 반면 경기 민감 흐름을 반영하는 다우 운송 지수는 53.88포인트(-0.26%) 내린 20,713.48로 마감해 지수별로는 혼조 양상도 나타났다.
투자 심리는 비교적 안정된 모습이었다. 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.14포인트(-6.98%) 내린 15.20까지 떨어지며 시장의 불안 심리가 완화된 흐름을 보였다.
나스닥 대형주 가운데서는 엔비디아가 3.21% 오른 224.41달러로 강세를 나타냈다. 거래량은 1억 5311만 3226주, 거래 대금은 344억 달러에 달했다. 메타도 2.47% 상승한 592.85달러, 알파벳 클래스 A는 0.63% 오른 337.12달러, 알파벳 클래스 C는 0.53% 오른 333.78달러로 거래를 마쳤다. 테슬라는 0.26% 상승한 357.01달러, 아마존은 0.02% 오른 254.98달러로 소폭 강세를 보였다.
반도체 업종 내에서는 SK하이닉스 ADR이 2.61% 오른 164.98달러, 마이크론이 2.43% 상승한 956.08달러, ASML 홀딩 ADR이 1.03% 오른 1,682.30달러, 인텔이 1.21% 상승한 90.05달러를 기록했다. 반면 브로드컴은 0.66% 내린 367.24달러, AMD는 0.55% 하락한 457.06달러, 램리서치는 0.65% 떨어진 288.32달러로 장을 마감했다.
대형 기술주 흐름은 다소 엇갈렸다. 애플은 0.05% 내린 324.96달러로 약보합권에 머물렀고, 마이크로소프트는 0.84% 하락한 496.82달러를 기록했다. 스페이스X는 1.07% 내린 140.71달러, 팔란티어는 5.81% 급락한 169.46달러로 상대적으로 부진했다. 코스트코도 1.22% 하락한 928.48달러를 나타냈다.
뉴욕증권거래소 상위 종목에서는 오라클이 3.13% 오른 145.75달러로 두드러진 상승세를 보였다. 비자는 1.54% 상승한 378.40달러, 존슨앤드존슨은 1.48% 오른 275.21달러, 마스터카드는 1.21% 상승한 588.14달러, 뱅크오브아메리카는 0.98% 오른 62.60달러에 거래를 마쳤다. 캐터필러도 1.68% 상승한 792.28달러를 기록했다.
금융과 헬스케어, 소비 관련 대형주들도 전반적으로 견조했다. 제이피모간체이스는 0.36% 오른 356.22달러, 버크셔 해서웨이 클래스 B는 0.58% 상승한 505.24달러, 유나이티드헬스 그룹은 0.85% 오른 399.66달러, P＆G는 0.98% 상승한 147.64달러로 마감했다. 머크는 1.19%, 애브비는 0.67%, 코카콜라는 0.27% 각각 올랐다.
반면 에너지와 일부 산업주는 상대적으로 부진했다. 엑슨모빌 홀딩스는 0.24% 내린 164.15달러, GE 에어로스페이스는 0.48% 하락한 329.50달러를 기록했다. 다만 셰브론은 0.35% 오른 211.78달러로 소폭 상승 마감했다.
종합하면 이날 미국 증시는 반도체와 인터넷 플랫폼 중심의 기술주 강세가 전반적인 지수 상승을 이끌었고, 낮아진 변동성 지수는 투자 심리 안정 신호를 뒷받침했다. 다만 애플과 마이크로소프트, 일부 소비 및 산업 종목의 약세가 혼재하면서 종목별 차별화 장세도 함께 나타났다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
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