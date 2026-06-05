한국 바둑 간판스타 신진서 9단, 78개월 연속 1위…박정환 9단은 2위

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세줄 요약 신진서 9단이 6월 한국 바둑 랭킹에서 1만386점으로 1위를 지키며 78개월 연속 정상에 올랐다. 박정환 9단은 1만3점으로 2위에 머물렀고, 신민준·변상일 9단이 3·4위를 유지했다. 여자 랭킹에서는 김은지 9단이 7개월 연속 1위를 지켰고, 최정 9단이 맹추격했다. 신진서 78개월 연속 1위 유지

박정환 2위, 상위권 순위 변화

김은지 여자 1위, 최정 맹추격

이미지 확대 신진서 9단. 한국기원 제공 닫기 이미지 확대 보기 신진서 9단. 한국기원 제공

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한국 바둑의 간판스타 신진서 9단이 78개월 연속 정상을 유지했다.한국기원이 5일 발표한 6월 랭킹에서 신진서는 1만386점을 얻어 2위 박정환(1만3점) 9단을 따돌리고 1위 자리를 지켰다.신진서는 지난 5월 춘란배에서 중국의 강호 랴오위안허 9단과 양카이원 9단을 꺾고 8강에 올랐지만 GS칼택스배에서 홍성지 9단에게 패하며 2승1패로 랭킹 점수가 7점 줄었다. 지난달 2승2패를 기록한 박정환은 랭킹 점수가 27점이나 줄었다. 신민준, 변상일 9단이 각각 3위와 4위 자리를 지켰고 강동윤 9단과 김명훈 9단은 순위를 맞바꿔 5~6위에 올랐다.김은지 9단은 7개월 연속 여자 1위를 지켰다. 하지만 최정 9단이 지난달 몽백합배 예선을 통과하고 천태산배에서 4연승으로 한국 우승을 이끌며 11전 전승을 기록해 김은지 9단을 바짝 뒤쫓았다. 두 사람의 랭킹점수 차는 131점에서 40점으로 줄었다.윤준상 9단은 11계단 상승한 22위에 올라 100위권 내 기사 가운데 가장 큰 상승 폭을 기록했다.