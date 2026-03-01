여자 골프 주니어 기대주 오수민, 유럽여자프로골프 준우승

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

여자 골프 주니어 기대주 오수민, 유럽여자프로골프 준우승

권훈 기자
입력 2026-03-01 16:06
수정 2026-03-01 16:15
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
유럽여자프로골프투어(LET) 포드 위민스 NSW 오픈 베스트 아마추어 상패를 든 오수민. 프레인스포츠 제공.
유럽여자프로골프투어(LET) 포드 위민스 NSW 오픈 베스트 아마추어 상패를 든 오수민. 프레인스포츠 제공.


한국 여자 골프 차세대 기대주인 국가대표 오수민(신성고)이 유럽여자프로골프투어(LET) 포드 위민스 NSW 오픈에서 우승 경쟁을 펼친 끝에 준우승을 차지했다.

오수민은 1일 호주 뉴사우스웨일스주 울런공 골프클럽(파71)에서 열린 대회 최종 라운드에서 5언더파 66타를 쳤다.

합계 15언더파 269타를 적어낸 오수민은 아가트 레네(프랑스)에 1타 뒤진 공동 2위에 올랐다.

오수민은 14번 홀까지 2타차 선두를 달렸지만, 16번(파4)과 18번 홀(파5) 보기로 아쉬움을 삼켰다.

우승은 놓쳤지만 아마추어 초청 선수로 출전한 오수민은 나흘 내내 선두권을 달려 차세대 기대주의 위상을 확인했다.

대한골프협회(KGA) 랭킹 2위 오수민은 작년 강민구배 제49회 한국여자아마추어골프선수권대회와 퀸시리키트컵 아시아태평양여자팀선수권대회 우승, 그리고 올해 아시아·태평양여자아마추어선수권대회(WAAP) 준우승으로 주가를 올렸다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

오수민은 “대회 내내 집중력을 유지하려고 노력했는데 좋은 결과로 이어져 기쁘다”며 “우승을 하지 못해 아쉽지만 이번 경험을 바탕으로 더 성장해 세계 무대에서 꾸준히 좋은 모습을 보여드리고 싶다”고 소감을 밝혔다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
오수민이 LET 포드 위민스 NSW 오픈에서 거둔 성적은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로