올해도 PGA 접수하나...셰플러, 시즌 첫 출격

이미지 확대 연습장에서 연습 준비하는 셰플러.그는 이번 시즌 통산 20승과 통산 상금 1억 달러 돌파가 예상된다. 닫기 이미지 확대 보기 연습장에서 연습 준비하는 셰플러.그는 이번 시즌 통산 20승과 통산 상금 1억 달러 돌파가 예상된다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

남자 골프 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)가 2026년 시즌 첫발을 내딛는다.셰플러는 오는 23일(한국시간)부터 나흘 동안 미국 캘리포니아주 라킨타에서 열리는 PGA 투어 아메리칸 익스프레스(총상금 920만 달러)에 출전한다.그는 시즌 개막전 소니 오픈을 건너뛰고 시즌 두 번째 대회부터 출전하지만, 작년보다 시즌 시작이 빠르다.지난해에는 손을 다치는 바람에 개막전부터 4개 대회를 쉬고 시즌 5번째 대회부터 나섰다.2024년 7승, 2025년 6승을 쓸어 담으며 지난 2년 동안 PGA 투어 절대 강자로 군림한 셰플러가 올해도 최강의 자리를 지킬지 주목된다.특히 그는 올해 통산 20승과 통산 상금 1억 달러라는 두 가지 위업을 무난하게 달성할 것으로 보인다.작년까지 통산 19승을 쌓은 셰플러는 20승 고지가 코앞이다.또 9945만 달러의 상금을 벌어들인 그는 약 55만 달러만 보태면 1억 달러의 사나이가 된다.지금까지 PGA 투어에서 통산 상금 1억 달러를 넘긴 선수는 타이거 우즈(미국)와 로리 매킬로이(북아일랜드) 두 명뿐이다.셰플러가 아메리칸 익스프레스에서 우승한다면 이 두 가지 위업을 단번에 달성한다.아메리칸 익스프레스는 피트 다이 스타디움 코스(파72), 라킨타 CC(파72), 니클라우스 토너먼트 코스(파72) 등 3개 코스에서 나뉘어 진행된다.1∼3라운드에 3개 코스를 돌아가며 치른 뒤 상위 65명만 남아서 피트 다이 스타디움 코스에서 최종 라운드를 치른다.최근 3년 연속 우승 스코어가 25언더파를 넘겼을 정도로 버디와 이글이 쏟아지는 대회다.셰플러는 지난해 더 CJ컵 바이런 넬슨에서 31언더파 253타라는 PGA 투어 72홀 최소타 타이 기록을 세운 바 있다.더 CJ컵 개최 코스 TPC 크레이그 랜치는 PGA 투어에서 손꼽는 쉬운 코스였다. 그는 어려운 코스에서도 잘 치지만 쉬운 코스에서도 펄펄 난다.한국 선수로는 지난 19일 끝난 소니 오픈에서 공동 11위를 차지한 김시우와 김성현, 김주형, 그리고 신인 이승택 등이 출전한다. 임성재는 애초 출전 명단에 이름을 올렸으나 부상 탓에 출전을 포기했다.김시우는 2021년 아메리칸 익스프레스 챔피언이다. 그는 소니 오픈에 이어 좋은 추억이 있는 곳에서 또 한 번 우승에 도전한다.세계랭킹 2위 매킬로이와 3위 토미 플리트우드(잉글랜드) 등은 22일부터 나흘 동안 아랍에미리트(UAE) 두바이의 에미리츠 골프클럽(파72)에서 열리는 DP 월드투어 히어로 두바이 데저트 클래식(총상금 900만 달러)에 출전한다.