가천대, 영국 ‘THE 세계대학평가’ 첫 참여 ‘국내 19위’

이길여 총장 “교수 국제연구 네트워크 확장· 공동연구 활성화 통해 경쟁력 더 향상시킬 것”

교육여건 29.5%, 연구환경 29%, 연구품질 30% 등 평가…세계 순위 601~800위권 포함

이미지 확대 경기 성남시 가천대학교. 닫기 이미지 확대 보기 경기 성남시 가천대학교.

가천대학교가 영국 고등교육평가기관인 THE(Times Higher Education)가 최근 발표한 ‘2025 THE 세계대학평가’에서 국내 19위, 세계 601~800위에 올랐다고 밝혔다.QS 세계대학평가, ARWU 세계대학학술평가와 함께 3대 세계대학평가로 꼽히는 THE 세계대학평가는 수업·연구·영향력·국제화 등의 다양한 평가지표를 활용하여 전 세계 2000여개 대학을 평가하고 있다.가천대는 올해 THE 세계대학평가에 처음 참여하여 세계 순위 601~800위(국내 19위)를 기록했다. 이화여대 등과 함께 세계 601~800위에 포함된 것이다.국내대학에서는 서울대 1위(62), KAIST 2위(82위), 연세대 3위(102) 순 으로 나타났다.가천대는 이번 평가에서 71.4점의 비교적 높은 점수를 획득한 산학연구 분야와 함께 ▲외국인 교수 비율 ▲국제 공동연구 ▲외국인 학생 비율 ▲교환학생 등 지표가 포함된 국제화 부분에서 두각을 나타냈다.이번 ‘2025 THE 세계대학평가’는 전 세계 115개국, 2092개 대학을 평가해 순위를 산정했다.평가지표는 교육여건 29.5%, 연구환경 29%, 연구품질 30%, 국제화 7.5%, 산학협력 4% 등 5개 항목 총 18개 지표로 구성되어 있다.이길여 총장은 “우리대학은 국제경쟁력 향상을 위해 다양한 첨단학과 신설, 우수 외국인 교수와 유학생 유치에 적극 힘쓰고 있다”며 “교수들의 국제연구 네트워크 확장과 공동연구 활성화를 통해 대학의 경쟁력을 더욱 향상시키겠다”고 밝혔다.