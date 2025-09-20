“날 무시해”…부부싸움 후 딸 집 간 아내 찾아가 살해한 70대 구속

이미지 확대 경찰 폴리스라인 자료사진. 본 기사와 직접 관련 없음. 닫기 이미지 확대 보기 경찰 폴리스라인 자료사진. 본 기사와 직접 관련 없음.

부인과 말다툼을 하는 등 갈등을 빚다 결국 살인까지 저지른 70대 남성이 구속 송치됐다.경기 일산동부경찰서는 살인 혐의로 70대 남성 A씨를 구속 송치했다고 20일 밝혔다.A씨는 지난 12일 오후 11시 25분께 고양시 일산동구에 있는 딸의 집에서 혼자 있던 70대 여성 B씨를 살해한 혐의를 받는다.이전에도 다양한 문제로 갈등을 빚어왔던 이들 부부는 사건 발생 전 B씨가 다른 사람이 쓰던 물건을 가져와 재활용하는 문제 등으로 말다툼했다.사소한 말다툼은 감정싸움으로 변했고 사건 전날 격분한 B씨는 집을 나가 인근에 있는 딸의 집으로 갔다.B씨가 집에 들어오지 않자 화가 난 A씨는 흉기를 들고 딸의 집에 가서 혼자 있던 B씨에게 범행을 저지른 것으로 알려졌다.범행 직후 A씨는 119에 “사람을 죽였다”고 신고했다. 소방당국이 즉시 출동했지만 B씨는 심정지 상태였고 인근 병원으로 이송됐지만 사망했다. A씨는 현장에 출동한 경찰에 의해 별다른 저항 없이 검거됐다.A씨는 경찰에 “그동안 갈등이 있었고 사건 당일에는 나를 무시한다는 생각이 들어서 범행했다”는 취지로 진술했다.