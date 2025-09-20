“날 무시해”…부부싸움 후 딸 집 간 아내 찾아가 살해한 70대 구속

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“날 무시해”…부부싸움 후 딸 집 간 아내 찾아가 살해한 70대 구속

이보희 기자
입력 2025-09-20 09:50
수정 2025-09-20 11:04
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
경찰 폴리스라인 자료사진. 본 기사와 직접 관련 없음.
경찰 폴리스라인 자료사진. 본 기사와 직접 관련 없음.


부인과 말다툼을 하는 등 갈등을 빚다 결국 살인까지 저지른 70대 남성이 구속 송치됐다.

경기 일산동부경찰서는 살인 혐의로 70대 남성 A씨를 구속 송치했다고 20일 밝혔다.

A씨는 지난 12일 오후 11시 25분께 고양시 일산동구에 있는 딸의 집에서 혼자 있던 70대 여성 B씨를 살해한 혐의를 받는다.

이전에도 다양한 문제로 갈등을 빚어왔던 이들 부부는 사건 발생 전 B씨가 다른 사람이 쓰던 물건을 가져와 재활용하는 문제 등으로 말다툼했다.

사소한 말다툼은 감정싸움으로 변했고 사건 전날 격분한 B씨는 집을 나가 인근에 있는 딸의 집으로 갔다.

B씨가 집에 들어오지 않자 화가 난 A씨는 흉기를 들고 딸의 집에 가서 혼자 있던 B씨에게 범행을 저지른 것으로 알려졌다.

범행 직후 A씨는 119에 “사람을 죽였다”고 신고했다. 소방당국이 즉시 출동했지만 B씨는 심정지 상태였고 인근 병원으로 이송됐지만 사망했다. A씨는 현장에 출동한 경찰에 의해 별다른 저항 없이 검거됐다.

A씨는 경찰에 “그동안 갈등이 있었고 사건 당일에는 나를 무시한다는 생각이 들어서 범행했다”는 취지로 진술했다.
이보희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로