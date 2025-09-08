“왜 여자애들이랑 놀지?”…‘초교 앞 분식집 아저씨’ 폰에 신체사진 수백장

30대男, 초등학교 15m 거리서 분식집 운영

女초등학생 신체사진 몰래 촬영…피해자 10여명

초등학교 앞에서 분식집을 운영하며 여자 초등학생들의 신체를 몰래 찍은 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 휴대전화 자료사진(본 기사와 직접적 관련 없음). 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 초등학교 앞에서 분식집을 운영하며 여자 초등학생들의 신체를 몰래 찍은 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 휴대전화 자료사진(본 기사와 직접적 관련 없음). 서울신문 DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

초등학교 앞에서 분식집을 운영하며 여자 초등학생들의 신체를 몰래 찍은 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.8일 서울 마포경찰서는 마포구의 한 초등학교 앞에서 분식집을 운영하며 여성 초등학생 10여명의 신체를 불법 촬영한 혐의로 30대 남성 A씨를 입건했다고 밝혔다.경찰은 지난달 31일 지구대를 찾은 학부모로부터 피해 사실을 전해 듣고 출동해 A씨를 찾아가 임의동행했고 당일 입건했다.경찰 조사 결과 A씨의 휴대전화에서 불법 촬영한 여학생들의 신체 사진 수백장이 발견됐다. 현재까지 확인된 피해자는 10명이 넘는다.해당 분식집 인근 상인은 “남자 어른이 여자애들이랑 놀고 있는 거다. 참 신기한 어른이다. 저 청년은 왜 저럴까 (생각했다)”고 MBC와의 인터뷰에서 전하기도 했다.A씨는 경찰 조사에서 자신의 범행을 시인한 것으로 확인됐다. 전과는 없는 것으로 파악됐다.경찰은 A씨를 상대로 분식집 영업 중단과 주거지 이전 등을 조치하고 추가 피해자 여부 등을 조사 중에 있다.해당 분식집은 초등학교 정문과 거리가 15m에 불과했다. 현재 영업을 종료한 상태다.인근 초등학교 측은 학생들에게 불법 촬영 피해 예방 교육을 진행하고 있으며 대응 방안을 검토 중이다.