“기록유산 넘어 새 국학으로”…한국국학진흥원 30주년 학술대회

30년간 쌓은 국학 연구, 미래를 묻는다

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세줄 요약 한국국학진흥원이 17일부터 이틀간 개원 30주년 기념 학술대회를 연다. 유교학, 기록유산, 지역학, 미시사, K-콘텐츠 등 5개 분야를 중심으로 연구 성과를 돌아보고, 전통 기록을 학술·지역문화·교육과 연결하는 새 국학의 과제를 논의한다. 개원 30주년 기념 학술대회 개최

관련 학회와 연구 성과·미래 국학 논의

기록유산 기반 새 의제 발굴 계획

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한국국학진흥원은 오는 17일부터 이틀간 한국국학진흥원 KSI연수원에서 개원 30주년 기념 학술대회를 개최한다고 15일 밝혔다.이번 학술대회에는 한국유교학회·한국서지학회·역사문화학회·한국역사연구회 등 관련 분야 전문 학회와 함께 한국국학진흥원이 지난 30년간 축적한 연구 성과를 돌아보고 미래 국학의 방향을 모색한다.참석자들은 ▲유교학 ▲기록유산과 기록의 인문학 ▲지역학과 로컬리티 ▲ 미시사·생활사 ▲기록유산 기반 K-콘텐츠 등 5개 분야를 중심으로 향후 연구 과제를 논의할 예정이다.한국국학진흥원은 이번 학술대회를 계기로 기록유산 수집·보존을 넘어 새로운 국학 연구 의제를 발굴하고, 전통 기록을 학술연구와 지역문화·교육·콘텐츠 등 다양한 분야와 연계하는 연구를 확대할 계획이다.정종섭 한국국학진흥원장은 “개원 30주년을 계기로 지난 성과를 돌아보고 기록유산에 담긴 지식과 경험에서 오늘의 의미와 미래 가치를 찾는 새로운 국학의 방향을 모색하겠다”고 말했다.