2026 부산청년 메가 채용박람회 21일 벡스코서…부산권 우수기업 100개사 참여

세줄 요약 부산시와 부산경제진흥원이 주관하는 2026 부산 청년 메가 채용박람회가 21일 벡스코에서 열린다. 부산권 우수기업 100여 개사와 19개 기관이 함께해 채용 면접, 상담, 현직자 직무 멘토링, AI 기반 직무진단과 모의면접을 제공한다. 벡스코서 부산 청년 메가 채용박람회 개최

우수기업 100여 개사·19개 기관 참여

면접·상담·AI 진단·멘토링 제공

이미지 확대 2026 부산 청년 메가(Mega) 채용박람회. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026 부산 청년 메가(Mega) 채용박람회. 부산시 제공

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2026 부산 청년 메가(Mega) 채용박람회가 21일 벡스코에서 열린다.부산시가가 주최하고 부산경제진흥원이 주관하며, 부산고용노동청, 지역대학, 자치구, 부산경영자총협회, 부산상공회의소 등 청년일자리 원스톱 지원 협의체 소속 19개 기관이 함께한다.지·산·학 협력 기반 대규모 통합 행사로, 그동안 각 기관과 대학 등에서 개별적으로 진행해 온 취업박람회를 하나의 대규모 채용 행사로 통합했다.행사는 부산권 우수기업 100여 개사가 참여하는 우수기업 채용 면접 및 상담, 현직자 직무 라이브, 인공지능(AI) 기반 직무 컨설팅, 힐링·체험 공간(존) 운영 등 구성된다.실질적인 취업 준비를 돕기 위해 참가기업 현직자가 직접 직무 멘토링과 질의응답을 진행한다. 10여 개 기업 현직자가 기업별로 직무정보 및 취업 준비 노하우를 제공할 예정이다.AI 기반 직무진단 및 모의 면접 체험도 마련한다. AI를 활용해 진로·취업 준비에 필요한 9가지 핵심 역량을 진단하고 개인별 적합 직무를 추천한다.이 밖에 자신에게 필요한 정책을 찾아볼 수 있도록 ‘약국’을 모티브로 한 체험형 청년 체험 공간을 운영한다. 고민 진단소, 백신 제조실, 달달 처방소(청년 맞춤형 정책 제공) 등 청년 눈높이에 맞춘 체험 프로그램을 만나볼 수 있다.김귀옥 시 청년산학국장은 “이번 박람회는 기업과 청년을 한자리에서 연결하는 것을 넘어 지역의 일자리 기관과 대학, 경제계가 함께 청년의 취업을 지원한다는 데 의미가 있다”라고 밝혔다.