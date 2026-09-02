부산서 편의점 점주 흉기 위협 70대 긴급체포

세줄 요약 부산 연제구의 한 편의점에서 70대 남성이 미리 준비한 흉기로 점주를 위협해 돈을 빼앗으려 한 혐의로 경찰에 붙잡혔다. 점주가 건물 경비원을 부르자 남성은 달아났고, 경찰은 CCTV 분석으로 주거지를 특정해 몇 시간 만에 긴급체포했다. 편의점 점주 흉기 위협, 돈 빼앗으려 한 시도

점주 신고 뒤 달아남, 건물 경비원 호출 계기

CCTV 분석으로 주거지 특정, 긴급체포

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부산 한 편의점에서 70대 남성이 흉기를 들고 점주를 위협해 돈을 빼앗으려다 경찰에 붙잡혔다.부산 연제경찰서는 특수강도미수 혐의로 70대 A씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 2일 밝혔다.A씨는 이날 오전 1시 45분쯤 연제구 한 편의점에서 미리 준비한 흉기로 점주를 위협하고 흉기를 빼앗으려 한 혐의를 받는다. A 씨는 점주가 건물 경비원을 부르자 달아났다.신고를 받고 출동한 경찰은 CCTV 분석 등을 통해 A씨의 주거지를 특정하고 이날 오전 5시 22분쯤 그를 긴급체포했다.경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 경위를 조사하고 있다.