부산서 편의점 점주 흉기 위협 70대 긴급체포

세줄 요약
- 편의점 점주 흉기 위협, 돈 빼앗으려 한 시도
- 점주 신고 뒤 달아남, 건물 경비원 호출 계기
- CCTV 분석으로 주거지 특정, 긴급체포
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서울신문 DB.
부산 한 편의점에서 70대 남성이 흉기를 들고 점주를 위협해 돈을 빼앗으려다 경찰에 붙잡혔다.
부산 연제경찰서는 특수강도미수 혐의로 70대 A씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 2일 밝혔다.
A씨는 이날 오전 1시 45분쯤 연제구 한 편의점에서 미리 준비한 흉기로 점주를 위협하고 흉기를 빼앗으려 한 혐의를 받는다. A 씨는 점주가 건물 경비원을 부르자 달아났다.
신고를 받고 출동한 경찰은 CCTV 분석 등을 통해 A씨의 주거지를 특정하고 이날 오전 5시 22분쯤 그를 긴급체포했다.
경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 경위를 조사하고 있다.
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