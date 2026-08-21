영진전문대 평생교육원-재학생 ‘선순환’… 액티브모델 동문회, 장학기금 전달

세줄 요약 영진전문대 평생교육원 영진엑티브모델 아카데미 동문회가 3·4기 수료식에서 회원들이 모은 장학금 100만 원을 대학에 기탁했다. 장학금은 뷰티융합과 재학생 2명에게 전달되며, 동문회는 매년 같은 규모의 기금을 마련할 계획이다. 동문회, 수료식서 장학금 100만 원 기탁

뷰티융합과 재학생 2명에게 장학금 전달

매년 100만 원 규모 기금 조성 계획

이미지 확대 영진전문대 평생교육원 ‘영진엑티브모델 아카데미’ 수료생들이 지역 인재 양성을 위한 장학기금을 전달했다. 영진전문대 제공 닫기 이미지 확대 보기 영진전문대 평생교육원 ‘영진엑티브모델 아카데미’ 수료생들이 지역 인재 양성을 위한 장학기금을 전달했다. 영진전문대 제공

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영진전문대 평생교육원 ‘영진엑티브모델 아카데미’ 수료생들이 지역 인재 양성을 위한 장학기금을 전달했다.21일 영진전문대에 따르면 전날 영진엑티브모델 아카데미 동문회(회장 윤영자)는 호텔수성에서 열린 ‘영진엑티브모델 아카데미 3·4기 과정 수료식 및 발표회’에서 회원들이 십시일반으로 모은 장학금 100만 원을 영진전문대에 기탁했다. 장학금은 뷰티융합과 재학생 2명에게 전달된다.동문회는 향후 매년 100만 원 규모의 장학기금을 지속해서 마련할 방침이다. 2024년 11월 개강한 영진엑티브모델 아카데미는 시니어 모델 과정으로, 현재까지 4기 과정을 거치며 총 96명의 수료생을 배출했다. 수료생들은 지난해 5월 ‘파워풀대구페스티벌’ 퍼레이드 부문 우수상을 수상한 데 이어 대외 홍보 CF와 영화 출연 등 다방면에서 활동하고 있다.영진전문대 뷰티융합과 교수진과 학생들은 수료생들의 대외 활동 시 메이크업, 스타일링, 코디네이션 등을 밀착 지원하며 성공적인 협력 모델을 만들어냈다.윤영자 동문회장은 “동문회원들이 활동할 때마다 물심양면으로 도와준 뷰티융합과에 감사한 마음을 모았다”며 “후배들이 전문 인재로 성장하는 데 도움이 되길 바라며, 향후 장학 혜택을 더 확대하겠다”고 말했다.김기종 평생교육원장은 “수료생들의 자발적인 나눔이 대학과 평생교육 수료생, 재학생을 잇는 따뜻한 선순환의 모범이 되고 있다”고 화답했다.