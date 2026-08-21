전주 신흥중·고에 ‘90억 규모’ 복합시설 들어선다

세줄 요약 전주 신흥중·고등학교에 학생과 지역주민이 함께 쓰는 학교복합시설이 건립된다. 총사업비 90억9000만원이 투입되며 개방형 도서관, 스터디카페, AI 코딩실 등이 들어선다. 원도심 교육격차 해소와 지역 활력 제고가 목표다. 전주 신흥중·고 학교복합시설 공모사업 선정

총사업비 90억9000만원, 지상 2층 규모 건립

개방형 도서관·스터디카페·AI 코딩실 조성

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전북 전주 신흥중·고등학교에 학생과 지역민들을 위한 복합시설이 건립된다.전북특별자치도교육청은 교육부가 주관하는 학교복합시설 공모사업에 ‘전주 신흥중·고등학교 학교복합시설 건립 사업’이 최종 선정됐다고 21일 밝혔다.이번 사업은 사립학교(호남기독학원)가 선제적으로 부지를 무상 제공하고, 교육청과 전주시가 함께 진행한다.전주 신흥중·고 학교복합시설은 총사업비 90억 9000만원(교육부 사업지원비 28억 500만원)이 투입돼 연면적 1850㎡, 지상 2층 규모로 건립된다.이곳에는 학생과 지역주민의 평생학습을 지원하는 ‘개방형 도서관’과 ‘스터디카페’를 비롯해 인공지능(AI) 코딩 등 디지털 미래 역량을 키울 수 있는 ‘스마트 프로그램실’이 들어선다.도교육청은 전주 신흥중·고 학교복합시설을 원도심 교육격차 해소의 거점으로 삼겠다는 방침이다.학생들에게는 쾌적한 자기주도학습 공간을 마련하고 지역 주민들에게는 문화·체육 인프라를 제공해 지역사회 전체에 새로운 활력을 불어넣겠다는 구상이다.천호성 교육감은 “앞으로도 학령인구 감소와 지역 소멸이라는 국가적 위기에 적극 대응하기 위해 학교가 지역사회의 구심점 역할을 하는 통합형 지역문화 복합시설 조성을 도내 전역으로 지속 확대하겠다”고 말했다.