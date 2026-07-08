부산 낙동강 화명친수구간 올해 첫 조류경보제 ‘관심 단계’ 발령

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

부산 낙동강 화명친수구간 올해 첫 조류경보제 ‘관심 단계’ 발령

신정훈 기자
입력 2026-07-08 15:31
수정 2026-07-08 15:31
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 화명친수구간 올해 첫 조류경보 관심 발령
  • 유해 남조류 기준 2회 연속 초과 확인
  • 낚시·수영·수상스키 등 자제 권고
이미지 확대
녹조로 물든 낙동강 하류
녹조로 물든 낙동강 하류


부산시는 8일 오후 3시 낙동강 화명 수상 레포츠타운 지점에 올해 첫 조류경보제 ‘관심’ 단계를 발령했다고 밝혔다.

시는 시민 친수활동 안전성 확보를 위해 2024년부터 낙동강 삼락·화명 수상레포츠타운을 대상으로 친수구간 조류경보제를 시범운영하고 있다.

이번 발령은 지난달 29일과 지난 7일 조사에서 화명 수상레포츠타운 지점의 유해 남조류 세포 수가 조류경보 관심 단계 발령 기준인 ㎖당 2만개를 2회 연속 초과함에 따라 이뤄졌다.

높은 수온과 유속 감소 등 조류 증식에 유리한 환경이 이어지면서 유해 남조류 세포 수가 심하게 증가한 것으로 분석됐다.

시는 조류경보제 관심 단계 발령에 따라 즉시 화명생태공원에서의 낚시, 수상스키, 수영 등 수상레저활동과 어패류 어획·식용 등의 자제를 권고했다.
부산 신정훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
부산시가 화명 지점에 조류경보 관심 단계를 발령한 이유는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로