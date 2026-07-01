출근하던 승객들 전부 내렸다… “장애인도 버스 타야” 전장연, 22년만 ‘정기 시위’ 재개

세줄 요약 전장연이 22년 만에 매주 수요일 버스 탑승 정기시위를 다시 시작해 서울 혜화동로터리 출근길이 혼잡했다. 활동가들은 저상버스 확대와 교통약자이동권보장법 제정을 요구했고, 일부 버스에서는 승객 전원 하차 뒤 탑승이 이뤄졌다. 경찰은 운행 방해에 대한 사법 처리 가능성을 경고했다. 전장연, 22년 만에 버스 정기시위 재개

혜화동로터리 출근길 혼잡과 시민 충돌

저상버스 확대·이동권 보장법 제정 요구

이미지 확대 전국장애인차별철폐연대(전장연) 활동가들이 1일 서울 종로구 혜화동 버스정류장에서 버스 탑승을 시도하며 교통약자이동권보장법 전면 개정을 촉구하고 있다. 2026.7.1 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 전국장애인차별철폐연대(전장연) 활동가들이 1일 서울 종로구 혜화동 버스정류장에서 버스 탑승을 시도하며 교통약자이동권보장법 전면 개정을 촉구하고 있다. 2026.7.1 뉴시스

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전국장애인차별철폐연대(전장연)가 매주 수요일 진행하는 ‘버스 탑승 정기시위’를 22년 만에 재개했다. 이로 인해 1일 서울 도심 출근길 혼잡이 빚어졌다.경찰과 전장연 등에 따르면 전장연 활동가 등 30여명은 이날 오전 8시부터 1시간 동안 종로구 혜화동로터리 버스정류장에서 ‘출근길 버스 탑니다!’ 시위를 진행했다. 활동가 중 약 10명은 휠체어를 타고 시위에 참여했다.이들은 “교통약자이동편의증진법 시행 20년이 지났지만, 저상버스 보급률은 절반에 못 미친다”며 “교통약자 이동은 편의가 아닌 권리다. 교통약자이동권보장법을 제정해야 한다”고 주장했다.오전 8시 30분쯤부터는 휠체어를 탄 활동가들이 1~3명씩 차례로 정류장에 도착하는 버스에 탑승 시도를 했다.이들은 저상버스가 아닌 휠체어가 오를 수 없는 계단식 버스는 ‘차별 버스’라 부르며 버스 전면부에 이동권 보장을 요구하는 스티커를 붙였다.한 저상버스 탑승 시도에서는 승객이 많아 추가 탑승이 어렵다는 버스기사와 승강이를 벌이기도 했다. 결국 이 버스에 타고 있던 승객이 모두 하차한 뒤 활동가들이 탑승했다.한 시민이 “저희 출근해야 한다. 이러지 말아 달라”고 하자, 활동가들은 “장애인도 버스 타고 출근해야 한다”고 맞섰다. 일부 시민과 활동가들 간에 욕설이 오가는 등 혼란이 일기도 했다.경찰은 “정상적인 버스 운행을 방해하고 교통안전에 불편을 주는 행위는 사법 처리될 수 있다”고 경고했다. 다만 이날 현행범 체포 등 상황은 발생하지 않았다.전장연은 이날을 시작으로 매주 수요일 버스 탑승 시위를 이어갈 예정이다. 버스 탑승 정기시위는 2004년 이후 22년 만이다. 비정기적으로 버스 출발을 저지하는 시위는 지난달 2일에도 한 바 있다.전장연은 이날 오전 시위에 이어 1박 2일간 투쟁에 돌입한다. 오후엔 서초구 서울조달청 앞에 모여 하반기 투쟁 시작을 선포하고, 잠수교 방면으로 행진하면서 ‘장애등급제 진짜 폐지 및 권리중심 일자리 제도화 촉구 결의대회’를 연다.이튿날인 2일 오전엔 지하철 1호선 시청역 서울역 방면 플랫폼에서 반년간 중단했던 출근길 지하철 탑승 시위도 재개한다.