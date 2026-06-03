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[포토] 만개한 금계국 사이로

입력 2026-06-03 16:37
수정 2026-06-03 16:37
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세줄 요약
  • 전국 대체로 흐림, 오후부터 소나기 확대
  • 강원·충북·경북 북부는 밤까지 이어짐
  • 돌풍·천둥·우박 동반, 안전 유의


목요일인 4일은 전국이 대체로 흐린 가운데 오후부터 저녁 사이 전국 대부분 지역에 소나기가 내리겠다.

강원도와 충북 북부, 경북 북부 내륙·경북 북동 산지는 늦은 밤까지 소나기가 이어지겠다.

예상 강수량은 제주도 5∼20㎜, 경기 동부와 강원 내륙·산지, 충북 북부, 경북 북부 내륙·경북 북동 산지 5∼60㎜, 서울·인천·경기 서부와 대전·세종·충남 내륙, 충북 중·남부 5∼40㎜다.

전북 내륙과 광주·전남 내륙, 대구·경북 중부 내륙·남서 내륙, 경남 북서 내륙은 5∼30㎜, 강원 동해안은 5∼20㎜의 비가 올 것으로 예상된다.

소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치고 우박이 떨어지는 곳도 있겠으니 시설물 및 농작물 관리와 안전사고에 각별히 유의해야 한다.

아침 최저기온은 17∼21도, 낮 최고기온은 22∼30도로 당분간 예년과 비슷하거나 높겠다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼0.5m로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해·남해 0.5∼2.0m로 예상된다.
온라인뉴스부
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