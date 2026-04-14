여름 같은 봄날씨… 이순신 장군님 시원하시죠?

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여름같은 봄날씨… 이순신 장군님 시원하시죠?

서울의 낮 최고기온이 영상 28도까지 오른 14일 서울시 관계자들이 서울 종로구 광화문광장에서 이순신 장군 동상을 세척하고 있다. 15일은 전국 대부분이 오전에 흐린 가운데 아침 최저기온은 영상 6도~13도, 낮 최고기온은 영상 14도~26도로 예보돼 당분간 낮과 밤의 기온차가 크겠다.

이지훈 기자