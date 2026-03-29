윤병태, ‘나주형 햇빛소득마을’ 200곳 조성 공약…“햇빛이 곧 복지”

실현 가능 태양광 에너지 복지·소득 모델 추진

이미지 확대 윤병태 더불어민주당 나주시장 예비후보 ‘나주형 햇빛소득마을’ 조성 공약을 발표하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 윤병태 더불어민주당 나주시장 예비후보 ‘나주형 햇빛소득마을’ 조성 공약을 발표하고 있다.

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윤병태 더불어민주당 나주시장 예비후보가 마을 단위 태양광 수익을 주민 복지로 환원하는 ‘나주형 햇빛소득마을’ 조성 공약을 내놓으며 지역 에너지 정책의 방향 전환을 제시했다.윤 예비후보는 “주민이 참여하고, 수익이 다시 지역으로 돌아가는 순환형 에너지 복지 모델을 구축하겠다”며 2030년까지 나주시 전역에 햇빛소득마을 200곳을 단계적으로 조성하겠다고 밝혔다. 이는 정부가 추진 중인 전국 2500개 햇빛소득마을 확산 정책 기조와 보조를 맞춘 구상이다.햇빛소득마을은 마을 단위 태양광 발전을 통해 발생한 수익을 공동체 복지 재원으로 환원하는 주민 참여형 에너지 모델이다. 단순한 발전사업을 넘어 소득 창출과 복지 확충을 동시에 겨냥한 ‘지역 순환형 경제’ 실험이라는 점에서 주목된다.윤 후보가 제시한 나주형 모델은 마을당 500kW에서 1MW 규모의 분산형 태양광 설비를 기반으로 한다. 사업비는 1MW 기준 약 14억 원 규모로, 주민 협동조합이 총 투자비의 15%를 부담하고 나머지 85%는 정책금융을 통해 조달하는 구조다. 특히 1년 거치 후 19년 균등 분할상환 방식을 적용해 초기 부담을 낮추고 장기적인 수익 안정성을 확보하겠다는 전략이다.수익성도 일정 수준 담보된 것으로 분석된다. 998kW 표준 모델에 주민 참여형 REC 가중치를 적용할 경우 연간 약 2억8000만 원의 매출이 가능하며, 금융비용을 제외하더라도 마을당 연간 1억 원 이상의 순수익 창출이 가능하다는 것이 관련 연구의 결론이다. 이는 단순한 보조금 의존형 사업이 아니라 자립형 지역 수익 모델로 작동할 수 있음을 시사한다.입지 전략 역시 현실성을 강조했다. 저수지와 수로, 하천부지, 공공건물 옥상, 폐교, 축사 지붕 등 공공·유휴부지를 적극 활용해 추가적인 토지 훼손을 최소화하겠다는 구상이다. 농지 잠식 논란을 피하면서도 분산형 전원 확대라는 정책 방향과 맞닿아 있다.윤 예비후보는 특히 최근 반복되는 출력제어 문제를 언급하며 대규모 발전 중심 정책의 한계를 지적했다. 그는 “전력을 생산하고도 계통 부족으로 판매하지 못하는 상황이 반복되고 있다”며 “1GW 규모 대형 발전 공약은 현실성이 떨어진다”고 비판했다. 이어 “햇빛소득마을은 주민 삶에 실질적인 변화를 가져오는 생활 밀착형 에너지 정책이 될 것”이라고 강조했다.