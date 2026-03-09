인구 2만명 돌파한 음성군 대소면 읍 승격됐다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

인구 2만명 돌파한 음성군 대소면 읍 승격됐다

남인우 기자
남인우 기자
입력 2026-03-09 13:40
수정 2026-03-09 13:40
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
음성군청.
음성군청.


충북 음성군은 대소면의 읍 승격이 최종 승인됐다고 9일 밝혔다.

대소읍이 개청하면 음성군은 2읍·7면에서 3읍·6면으로 행정구역이 개편된다.

앞서 군은 대소면 인구가 꾸준히 증가하고 도시화가 빠르게 진행되자 읍 승격을 추진해 왔다.

지방자치법상 읍 승격은 인구 2만 명 이상 유지, 전체 인구의 40% 이상 시가지 거주, 상업·공업 등 도시적 산업에 종사하는 가구 비율 40% 이상 등을 충족해야 한다.

이달 기준 대소면 인구는 2만 924명이다. 시가지 구성 인구 비율은 70%, 도시적 산업종사 가구 비율은 90%에 육박한다.

군은 ‘읍 승격’ 확정에 따라 대소읍 개청을 목표로 관련 조례 등 자치법규 제·개정, 각종 공부 및 대장 정비, 도로와 시설물 안내표지판 정비 등 후속 행정절차에 본격 돌입할 예정이다.

오는 11일에는 대소 성본산단 출장소를 개소한다.
음성 남인우 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
대소면이 읍 승격되면 음성군 행정구역은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로