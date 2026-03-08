[포토] 봄의 전령 매화와 눈 쌓인 설악산

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[포토] 봄의 전령 매화와 눈 쌓인 설악산

입력 2026-03-08 17:11
수정 2026-03-08 17:11
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0


아침 최저기온은 -4∼2도, 낮 최고기온은 6∼12도로 예보돼 일교차가 크겠으니 건강 관리에 유의해야 한다.

중부지방은 대체로 흐리다가 밤부터 맑아지고, 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많겠다.

경기 북동부에는 오전에, 강원도에는 오전부터 밤사이, 경북 동해안에는 밤부터 비나 눈이 내리겠다.

그 밖의 수도권과 충청권에는 늦은 새벽부터 오후 사이 0.1㎜ 미만의 빗방울이나 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 경기 북동부 1㎜ 미만, 강원 내륙 1㎜ 안팎, 강원 산지·동해안과 경북 동해안·울릉도·독도 5㎜ 미만이다.

예상 적설량은 경기 북동부 1㎝ 미만, 강원 내륙 1㎝ 안팎, 강원 산지 1∼5㎝다.

미세먼지 농도는 수도권·강원 영서·충청권은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’ 수준을 보이겠다. 다만 호남권은 낮에, 영남권·제주권은 오후에 ‘나쁨’으로 예상된다.

사진은 8일 강원 속초 시내에 꽃망울을 터뜨린 매화 뒤로 눈 덮인 설악산이 보이는 모습.
온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사에서 예보된 낮 최고기온의 범위는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로