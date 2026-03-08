[포토] 봄의 전령 매화와 눈 쌓인 설악산

아침 최저기온은 -4∼2도, 낮 최고기온은 6∼12도로 예보돼 일교차가 크겠으니 건강 관리에 유의해야 한다.
중부지방은 대체로 흐리다가 밤부터 맑아지고, 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많겠다.
경기 북동부에는 오전에, 강원도에는 오전부터 밤사이, 경북 동해안에는 밤부터 비나 눈이 내리겠다.
그 밖의 수도권과 충청권에는 늦은 새벽부터 오후 사이 0.1㎜ 미만의 빗방울이나 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.
예상 강수량은 경기 북동부 1㎜ 미만, 강원 내륙 1㎜ 안팎, 강원 산지·동해안과 경북 동해안·울릉도·독도 5㎜ 미만이다.
예상 적설량은 경기 북동부 1㎝ 미만, 강원 내륙 1㎝ 안팎, 강원 산지 1∼5㎝다.
미세먼지 농도는 수도권·강원 영서·충청권은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’ 수준을 보이겠다. 다만 호남권은 낮에, 영남권·제주권은 오후에 ‘나쁨’으로 예상된다.
사진은 8일 강원 속초 시내에 꽃망울을 터뜨린 매화 뒤로 눈 덮인 설악산이 보이는 모습.
