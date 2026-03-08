[포토] 봄의 전령 매화와 눈 쌓인 설악산

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

아침 최저기온은 -4∼2도, 낮 최고기온은 6∼12도로 예보돼 일교차가 크겠으니 건강 관리에 유의해야 한다.중부지방은 대체로 흐리다가 밤부터 맑아지고, 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많겠다.경기 북동부에는 오전에, 강원도에는 오전부터 밤사이, 경북 동해안에는 밤부터 비나 눈이 내리겠다.그 밖의 수도권과 충청권에는 늦은 새벽부터 오후 사이 0.1㎜ 미만의 빗방울이나 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.예상 강수량은 경기 북동부 1㎜ 미만, 강원 내륙 1㎜ 안팎, 강원 산지·동해안과 경북 동해안·울릉도·독도 5㎜ 미만이다.예상 적설량은 경기 북동부 1㎝ 미만, 강원 내륙 1㎝ 안팎, 강원 산지 1∼5㎝다.미세먼지 농도는 수도권·강원 영서·충청권은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’ 수준을 보이겠다. 다만 호남권은 낮에, 영남권·제주권은 오후에 ‘나쁨’으로 예상된다.사진은 8일 강원 속초 시내에 꽃망울을 터뜨린 매화 뒤로 눈 덮인 설악산이 보이는 모습.