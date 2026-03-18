WKBL, 제주교육청과 학교스포츠클럽 활성화 및 여학생 참여 확대 위한 업무협약 체결

이미지 확대 WKBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 WKBL 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국여자농구연맹(WKBL)은 18일 제주특별자치도교육청에서 ‘학교스포츠클럽 활성화 및 여학생 스포츠 참여 확대를 위한’ 업무 협약을 체결했다고 밝혔다.협약식에는 WKBL 신상훈 총재와 제주특별자치도교육청 김광수 교육감 등 양 기관 실무진 등이 참석했다. 농구 인프라 확충 및 사회적 가치 실현 및 학교스포츠클럽 활성화 등의 내용을 골자로 하는 협약을 체결했다.WKBL은 2019년 경기교육청을 시작으로 인천광역시, 서울특별시 등 전국 7개 시도 교육청과 업무협약을 체결해오고 있으며 이번 협약 체결로 전국 17개 시도 중 절반에 가까운 8개 시도 교육청 내 농구 학교스포츠클럽 및 체육 수업에 강사를 지원하게 된다.신상훈 WKBL 총재는 “제주 지역 학교스포츠클럽과 체육 수업에서 농구를 접할 기회가 더 확대될 것으로 기대한다”라며 “WKBL은 체계적인 강사 파견과 다양한 프로그램 지원을 통해 여학생의 스포츠 참여 기회를 넓히고 제주 지역 농구 저변 확대에도 기여할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.