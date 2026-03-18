WKBL, 제주교육청과 학교스포츠클럽 활성화 및 여학생 참여 확대 위한 업무협약 체결

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
WKBL 제공
한국여자농구연맹(WKBL)은 18일 제주특별자치도교육청에서 ‘학교스포츠클럽 활성화 및 여학생 스포츠 참여 확대를 위한’ 업무 협약을 체결했다고 밝혔다.
협약식에는 WKBL 신상훈 총재와 제주특별자치도교육청 김광수 교육감 등 양 기관 실무진 등이 참석했다. 농구 인프라 확충 및 사회적 가치 실현 및 학교스포츠클럽 활성화 등의 내용을 골자로 하는 협약을 체결했다.
WKBL은 2019년 경기교육청을 시작으로 인천광역시, 서울특별시 등 전국 7개 시도 교육청과 업무협약을 체결해오고 있으며 이번 협약 체결로 전국 17개 시도 중 절반에 가까운 8개 시도 교육청 내 농구 학교스포츠클럽 및 체육 수업에 강사를 지원하게 된다.
김형재 서울시의원, 지하공사장 실시간 안전감시 위한 스마트 계측 도입 법적 근거 신설
서울시의회 김형재 의원(국민의힘, 강남2)이 대표 발의한 ‘서울시 지하안전관리에 관한 조례 일부개정조례안’이 지난 13일 제334회 서울시의회 임시회 본회의를 통과했다. 이번 개정안의 핵심은 서울시장이 발주하는 지하개발 공공공사 현장에 ‘스마트 계측’ 도입을 권장할 수 있는 제도적 근거를 새로 만든 것이다. 스마트 계측이란 공사 현장에 센서를 설치해 흙막이 구조물의 상태와 지반 움직임을 24시간 실시간으로 자동 감지하는 시스템이다. 그동안 지하 굴착공사 현장에서는 담당자가 직접 현장을 찾아 계측하고, 데이터를 분석해 보고서를 제출하기까지 통상 7~10일이 걸리는 수동 방식에 의존해 왔다. 이 때문에 해당 기간 위험 징후가 발생해도 즉각 포착하기 어렵다는 한계가 있었다. 게다가 민간 건축 공사의 경우 이미 ‘서울시 건축 조례’에 스마트 계측 적용 근거가 마련돼 있었던 반면, 서울시가 직접 발주하는 공공 공사에는 관련 규정이 없어 오히려 제도적 사각지대에 놓여 있다는 지적이 제기돼 왔다. 김 의원은 “그동안 공공 지하개발 현장은 스마트 계측 적용을 위한 근거 규정이 미비해 제도적 사각지대에 놓여 있었던 것이 현실”이라며 “이번 조례 개정을 통해 기존 실무자가
서울시의회 바로가기
신상훈 WKBL 총재는 “제주 지역 학교스포츠클럽과 체육 수업에서 농구를 접할 기회가 더 확대될 것으로 기대한다”라며 “WKBL은 체계적인 강사 파견과 다양한 프로그램 지원을 통해 여학생의 스포츠 참여 기회를 넓히고 제주 지역 농구 저변 확대에도 기여할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
WKBL이 제주교육청과 체결한 협약의 주요 목적은?