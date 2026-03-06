이철우 ‘3선 도전’ 본격화…정무라인 11명 사표·선거캠프 준비

이철우 ‘3선 도전’ 본격화…정무라인 11명 사표·선거캠프 준비

김상화 기자
입력 2026-03-06 17:48
수정 2026-03-06 17:48
이미지 확대
이철우 경북도지사. 경북도 제공
이철우 경북도지사. 경북도 제공


이철우 경북도지사가 지방선거 출마 준비에 본격 돌입했다.

6일 경북도에 따르면 이철우 도지사의 정무직 라인 11명이 전날 사직서를 제출했다.

이들은 이철우 도지사가 취임한 뒤 전문 임기제, 별정직, 개방형 직위, 일반 임기제 공무원 등으로 채용돼 이 지사를 보좌해오고 있다.

사직서를 낸 이들은 김민석 정책실장, 이정률 정무실장, 최은정 저출생여성정책실장, 임대성 대변인, 특보 5명 등 모두 11명이다.

이들의 사표는 절차를 거쳐 다음 주중 수리될 예정이다.

이 지사 측은 다음 주부터 본격적으로 3선 도전을 위한 선거 캠프를 차릴 전망이다.

선거 사무실은 안동, 후원회 사무실은 대구에 마련할 것으로 알려졌다.

이 지사는 지난 재선 때도 안동에 선거 사무실을 운영했다.
안동 김상화 기자
