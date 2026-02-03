[포토] 시흥 SPC삼립 시화공장서 불

[포토] 시흥 SPC삼립 시화공장서 불

입력 2026-02-03 16:40
수정 2026-02-03 16:41
경기 시흥시 SPC삼립 시화공장에서 큰불이 나 당국이 대응 중이다.

3일 경기도소방재난본부와 시흥경찰서에 따르면 이날 오후 2시 59분쯤 시흥시 정왕동 SPC삼립 시화공장 생산동에서 불이 났다.

이 불로 50대 남성과 20대 남성, 40대 여성 등 근로자 3명이 연기를 흡입하는 등 가벼운 부상을 입어 병원으로 이송됐다.

소방 당국은 추가 인명 피해 여부를 확인 중이라고 전했다.

관계자 신고를 받고 출동한 소방 당국은 7분 만인 오후 3시 6분쯤 대응 1단계를 발령하고 장비 57대와 인력 135명을 투입해 진화 작업을 벌이고 있다.

대응 1단계는 인근 3~7개 소방서의 인력과 장비를 동원하는 경보령으로, 화재 규모와 피해 정도에 따라 2·3단계로 확대된다.

불은 식빵 생산라인에서 시작된 것으로 추정된다. 당시 현장에는 주간 근무에 투입된 12명이 작업 중이었던 것으로 파악됐다.

시흥시는 오후 3시 16분쯤 안전 안내 문자를 통해 ‘공장 화재 발생으로 검은 연기가 다량 발생 중. 주변 차량은 우회하시고, 인근 주민분들께서는 창문을 닫는 등 안전에 유의하시기 바란다’고 알렸다.

경찰과 소방 당국은 불을 완전히 끄는 대로 구체적인 화재 원인과 피해 규모를 조사할 방침이다.
온라인뉴스부
