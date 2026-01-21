구직 단념·취업 취약 청년 지원하는 금천…고용노동부 ‘우수’ 등급

‘청년도전지원사업·청년성장프로젝트’ 성과 평가

서울 금천구는 고용노동부가 주관한 ‘2025년 청년도전지원사업 및 청년성장프로젝트’ 성과 평가에서 우수 기관으로 선정됐다고 21일 밝혔다.청년도전지원사업과 청년성장프로젝트는 고용노동부 공모사업이다. 구직단념 청년과 취업 취약 청년을 대상으로 맞춤형 상담, 역량 강화 프로그램 등으로 취업과 진로 설정을 지원한다. 특히 청년성장프로젝트는 청년 친화 공간을 거점으로 고용정책 접근성을 높이고, 취업 연계나 사후관리까지 지원한다.이번에는 운영 적정성, 청년 참여 실적, 취업·진로 연계 성과, 프로그램 효과성, 사후관리와 지속가능성, 지역 산업 연계·협력체계 구축 여부 등 정량·정성 지표를 종합적으로 평가한 결과, 금천구가 우수기관으로 선정됐다.금천구는 지난해 청년도전지원사업에서 구직단념 청년 132명에게 맞춤형 프로그램을 제공했고, 청년성장프로젝트에서는 1035명의 청년에게 교육 프로그램 등을 지원했다. 두 사업을 수행한 기관인 ‘서울청년센터 금천 청춘삘딩’은 G밸리 입주기업 등과 적극 협업하고 청년 취업·진로와 장기근속 지원에 이바지한 공로로 고용노동부 장관 표창을 수상하기도 했다.올해는 지원 규모를 확대하고 맞춤형 프로그램을 강화한다. 상담·역량 강화 교육 외에도 외부 연계활동과 프로젝트 기반 자율 활동을 확대한다.유성훈 구청장은 “고용노동부의 엄격한 성과평가 기준에 따라 우수 등급을 달성하고 장관 표창까지 수상한 것은 사업의 실효성과 정책 신뢰도를 동시에 인정받은 결과”라며 “앞으로도 지역 산업과 연계한 현장 중심 청년 정책을 지속 확대하겠다”고 밝혔다.