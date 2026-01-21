日 관광지 상점 들어갔다가 ‘분노’…술잔에 韓 ○○ 버젓이 콕 찍혀

방금 들어온 뉴스

日 관광지 상점 들어갔다가 ‘분노’…술잔에 韓 ○○ 버젓이 콕 찍혀

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026-01-21 11:06
수정 2026-01-21 11:06
이미지 확대
서경덕 성신여대 교수가 20일 페이스북에 공개한 사진. 일본 오키섬 여객터미널 상점에서 판매 중인 술잔에 독도(빨간 네모)가 표기돼 있다. 서 교수 페이스북 캡처
서경덕 성신여대 교수가 20일 페이스북에 공개한 사진. 일본 오키섬 여객터미널 상점에서 판매 중인 술잔에 독도(빨간 네모)가 표기돼 있다. 서 교수 페이스북 캡처


한국 홍보 전문가 서경덕 성신여대 교수가 일본 시마네현 오키섬에서 독도를 표기한 술잔과 각종 기념품을 판매하는 현장을 확인했다. 일본이 관광객을 대상으로 독도 영유권을 홍보하는 실태가 드러나면서 체계적인 대응이 필요하다는 지적이 나온다.

서 교수는 20일 자신의 페이스북에 “지난 주말 여행기술연구소 투리스타와 함께 시민 25명과 일본 시마네현을 방문했다”며 현지 상황을 전했다.

이들은 시마네현청 내 ‘다케시마 자료실’에서 독도 왜곡 현장을 둘러본 뒤 오키섬을 찾았다. 오키섬은 일본이 독도 영유권을 주장하는 전초기지 역할을 하는 곳이다.

서 교수에 따르면 지난 2024년 오키섬에서는 독도 영유권 주장 집회가 열렸다. 섬 곳곳 광고판까지 설치해 한국이 독도를 불법 점거하고 있다는 거짓 선전을 펼쳤다.

2016년 개관한 ‘구미 다케시마 역사관’은 주민들을 대상으로 일본의 독도 영유권을 뒷받침할 증언과 자료를 전시해왔다. 최근에는 독도 티셔츠와 배지 등 다양한 기념품까지 판매 중이다.

특히 관광객이 많이 찾는 오키섬 여객터미널 상점에서는 독도를 표기한 술잔을 버젓이 판매하고 있었다.

일본은 그동안 오키섬을 통해 독도에 대한 영유권을 끈질기게 주장해왔다. 과거 일본의 영토담당 장관이 오키섬을 방문해 ‘독도는 일본 고유의 영토’라는 망언을 쏟아냈고, 2021년에 열린 도쿄 올림픽 때는 성화 봉송 경로에 오키 제도를 포함시켰다.

서 교수는 “이제는 각종 독도 굿즈를 판매해 일반 관광객에게도 독도가 일본 땅이라는 인식을 심어주고 있다”고 지적했다.

그는 “이런다고 독도가 일본 땅이 되겠느냐”며 “정말로 한심한 짓이지만 일본의 집요한 독도 홍보 전략에 맞서 우리도 구체적인 대응 전략을 마련해야 한다”고 강조했다.
김성은 기자
