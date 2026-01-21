닫기 이미지 확대 보기

광화문 한글 현판 추가 설치 추진

문화체육관광부가 서울 광화문에 한글 현판을 추가 설치하는 방안을 추진한다. 최휘영 문체부 장관은 20일 국무회의에서 ‘광화문 한글 현판 추가 설치 검토’ 방안을 이재명 대통령에게 보고했다. 3층 누각 처마에 설치된 기존 한자 현판은 그대로 두고 2층 누각 처마에 한글 현판을 새로 설치하는 내용이다. 사진은 광화문에 한글 현판이 추가된 예시 그림.

광화문훈민정음체현판 설치 국민모임 제공