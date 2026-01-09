옛 대통령 별장 청남대 힐링 교육 명소로 뜬다

이미지 확대 청남대 본관 전경. 충북도 제공. 닫기 이미지 확대 보기 청남대 본관 전경. 충북도 제공.

옛 대통령 전용 별장인 청남대가 체류형 힐링 교육 명소로 뜨고 있다.충북도는 청남대가 ‘보고 느끼는 관광지’에서 ‘머물며 배우고 치유하는 교육공간’으로 탈바꿈하고 있다고 9일 밝혔다.청남대는 지난해부터 대통령별장 체험교육·나라사랑 체험교육(1박2일 형), 청남대 원데이체험·청남대 리더십스쿨(당일형) 등 4개 체험교육 과정을 운영 중이다.지난해 총 143회에 걸쳐 총 4734명이 교육에 참여했고, 만족도 조사 결과 95% 이상이 ‘매우 만족한다’고 답했다.참여자들은 성인부터 청소년까지 다양하다. 이들 거주지는 충북이 58%로 가장 많고, 경기, 서울, 울산, 경남에서도 청남대를 찾았다.인기 비결은 대통령 별장에서 잠을 자는 특별한 경험과 힐링과 체험을 한 방에 해결할 수 있기 때문으로 분석된다.교육생들은 청남대 역사 이야기를 곁들인 별빛 야행, 대청호를 바라보며 즐기는 힐링 공연, 숲 해설사와 함께하는 둘레길 생태탐방 등 자연·문화·역사를 결합한 오감 만족형 프로그램을 통해 공간과 이야기를 직접 몸으로 경험한다.청남대는 첫해 운영 성과를 바탕으로 올해는 교육 대상별 맞춤형 교육을 확대할 계획이다.나라사랑 체험교육 프로그램을 1박2일과 2박3일 두 가지 형태로 운영하고 힐링 콘텐츠도 다양화할 예정이다.청남대 관계자는 “청남대 교육은 머물며 체험하는 교육문화를 실현한 체류형 프로그램”이라며 “도민과 모든 국민이 함께하는 열린 교육의 장으로 지속 발전시키겠다”고 말했다.지난해 기준 대통령별장 체험교육은 25만원, 나라사랑 체험교육은 10만원, 청남대 원데이 체험은 4만원, 청남대 리더십스쿨은 무료다.