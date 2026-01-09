세종에 ‘개인택시’ 증차, 올해 20대·내년 14대 신규 발급

택시 부족에 따른 시민·방문객 불편 반영

세종에서 택시 잡기가 다소 완화될 전망이다.세종시는 9일 지역의 택시 부족 문제를 덜고 교통 서비스 질을 높이기 위해 개인택시 신규 면허를 발급한다고 밝혔다.시는 2029년까지 개인택시 34대를 추가 공급할 계획으로 1차로 올해 20대를 배정했고 내년 상반기 14대를 추가할 예정이다. 1차 공급이 완료되면 지역을 운행하는 택시는 506대에서 526대로 늘어나게 된다.신규 면허 신청 기간은 내달 6~13일까지며, 무사고 운전경력 등 자격 심사를 거쳐 오는 4월 중 최종 대상자를 발표할 예정이다. 개인택시 신규 면허 대상자 모집 내용은 시 누리집(sejong.go.kr)에서 확인할 수 있다.정부세종청사 등을 찾은 방문객 사이에서는 세종에서 택시를 잡는 게 너무 힘들다는 불만이 끊이질 않는다.천흥빈 세종시 교통국장은 “신규 면허 배분은 택시 공급 부족으로 불편이 크다는 시민의 목소리를 반영한 조치”라며 “도시 성장에 맞춰 지속해 택시 공급을 확대하고 교통 편의를 보장해 나가겠다”고 말했다.